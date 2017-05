"Was in der Familie gesagt wird, bleibt in der Familie": Mit diesen Worten endet ein Gesprächsprotokoll, das die "Washington Post" am Mittwoch publiziert hat. Gesagt hat die Worte Paul Ryan, Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus. Das Gespräch soll im Juni 2016 – mitten im Wahlkampf – stattgefunden haben.

Ryan hat allen Grund dazu, das Gesagte vertraulich halten zu wollen. In dem Gespräch zwischen mehreren führenden Parteimitgliedern äussert Kevin McCarthy, republikanischer Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, einen bösen Verdacht: "Ich denke, Putin bezahlt Rohrabacher und Trump. Ich schwöre es bei Gott." (Hier geht es zum Protokoll.)

Mit Rohrabacher ist Dana Rohrabacher gemeint. Der Republikaner sitzt im Repräsentantenhaus und ist als eifriger Verfechter Putins und Russlands bekannt.

Ryan gab im Gespräch die Anweisung, dass diese Äusserungen geheim bleiben sollen. "Das ist off the record...keine Leaks, ok?" Gut ein Jahr später macht sie die "Post" nun publik.