4. Bei den Parlamentswahlen in Italien wird die 5-Sterne-Bewegung des Komikers Beppe Grillo mit 32,7 Prozent Wähleranteil stärkste Partei.

4. Beim Mitgliedervotum der SPD stimmen 66 Prozent für die Bildung einer neuen Koalition mit der CDU in Deutschland . Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl ist damit der Weg frei für eine neue Regierung unter Angela Merkel. Sie nimmt am 14. März ihre Arbeit auf.

20. Die Türkei startet in Nordsyrien die «Operation Olivenzweig». Ziel ist die Zerschlagung der kurdischen Miliz YPG.

19. In Kuba geht eine Ära zu Ende. Raul Castro, Bruder des verstorbenen Langzeitdiktators Fidel Castro, übergibt das Staatspräsidium an Miguel Diaz-Canel.

18. Der russische Präsident Wladimir Putin wird mit 77 Prozent Wähleranteil in seinem Amt bestätigt.

27. Historisches Treffen auf der koreanischen Halbinsel: In der demilitarisierten Zone Panmunjeom treffen sich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae-In. Dabei übertreten beide Politiker die Grenze zum jeweils anderen Land.

Mai

8. Die USA verkünden, sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen. Die Europäer hingegen wollen am Vertragswerk festhalten. Der Entscheid in Washington ist der Auftakt zu neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump kündigt neue Sanktionen an.

14. Die USA eröffnen offiziell ihre Botschaft in Jerusalem. Dem Umzug aus Tel Aviv folgen gewaltsame Proteste von Palästinensern. Über 60 Palästinenser werden an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen erschossen.

Juni

1. In Italien bildet sich drei Monate nach der Wahl eine neue Regierung zwischen der 5-Sterne-Bewegung und der Rechtsaussen-Partei Lega. Ministerpräsident wird der Rechtswissenschaftler und parteilose Giuseppe Conte.

1. In Spanien wird der konservative Regierungschef Mariano Rajoy per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. Sein Nachfolger wird der Sozialdemokrat Pedro Sanchez.

12. In Singapur kommt es zum historischen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un. In einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet sich Nordkorea, auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten. Die USA verpflichten sich im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien für Nordkorea.