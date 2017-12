Wer steht sich konkret gegenüber?

Was wir heute sehen, ist ein Bürgerkrieg zwischen konkurrierenden Teilen der jemenitischen Elite. Jeder von ihnen sucht sich Unterstützung bei den untereinander verfeindeten Stämmen und den regionalen oder islamistischen Gruppen. Die Huthi aus dem Norden Jemens sind eine dieser Gruppierungen.

Was wollen die Huthi?

Der Aufstand der Huthi erfolgte aus ökonomischen und sozialen Missständen heraus. Die Huthi waren frustriert. Ihre Führer gehören keinem Stamm an, sondern eher einer sozialen Gruppe. Sie behaupten, dass sie die legitimen Nachfolger des Propheten Mohammed sind.

Neben dieser lokalen Konstellation sprachen Sie von einer zweiten Ebene.

Die regionale Ebene. Im Jemen stehen sich nicht nur die lokalen Gruppen gegenüber, sondern indirekt auch Saudi- Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate auf der einen Seite, der Iran auf der anderen Seite.

Warum ist der Jemen für die beiden Mächte so wichtig?

Die Huthi haben jahrzehntelang Krieg gegen das Regime von Ali Abdullah Saleh geführt, als dieser noch an der Macht war. Sie blieben aber immer im Norden des Landes. Als Saleh 2012 von einer Allianz der Golf-Staaten abgesetzt wurde, wechselte er die Seiten und unterstützte fortan die Huthi. Saleh hatte immer noch viele Unterstützer in den Stämmen und im Militär. Mit seiner Hilfe rückten die Huthi bis in die Hauptstadt Sanaa vor.