Leicht lächelnd steckte Merkel ihre Wahlunterlagen in die Urne. Die Kanzlerin bewirbt sich bei der Bundestagswahl um eine vierte Amtszeit - sie ist seit dem 22. November 2005 im Amt.

Ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz hatte bereits am Sonntagvormittag in seiner Heimatstadt Würselen bei Aachen gewählt. Am Abend wurde er in Berlin erwartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab ebenfalls am Vormittag in Berlin seine Stimme ab.