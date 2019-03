"Wir stehen vor einem sehr schwerwiegenden Fall. Ich hoffe, dass die Wissenschaft das Problem lösen kann", zitierte die Zeitung "Il Messaggero" (Montag) den Mailänder Staatsanwalt Francesco Greco.

Die ermittelnden Staatsanwälte stellten hohe Werte einiger Metalle – vor allem Cadmium und Antimon – im Blut der Frau fest. Die Cadmium-Werte seien sieben Mal höher als normal gewesen. Nicht ausgeschlossen wird, dass Fadil mit radioaktiven Substanzen vergiftet worden sei. Greco berichtete, dass er sich mehr Informationen aus der Obduktion erwarte, die diese Woche durchgeführt werden soll.

Am Montag wurde über zwei Stunden lang der Direktor der Mailänder Klinik "Humanitas" befragt, in der das Model am 1. März nach einer langen Agonie gestorben sei. Der Direktor verliess den Mailänder Justizpalast, ohne mit den Journalisten zu sprechen.

Berlusconi freigesprochen

Fadil war eine der Zeuginnen, die 2012 im Prozess gegen Berlusconi ausgesagt hatten. Dabei ging es um den Fall des marokkanischen Escortgirls "Ruby Rubacuori". Berlusconi wurden Amtsmissbrauch und Sex mit einer minderjährigen Prostituierten vorgeworfen. Der Prozess endete 2015 in letzter Instanz mit einem Freispruch. Danach gab es weitere Ermittlungen und Prozesse, in denen es um Zeugenbestechung ging.

Berlusconi distanzierte sich von dem jetzigen Fall: "Ich habe diese Person niemals kennengelernt und auch nie mit ihr geredet", sagte er am Samstag laut Nachrichtenagentur Ansa mit Bezug auf Fadil.

Fadil selbst soll laut italienischen Medien vor ihrem Tod unter anderem ihrem Anwalt gegenüber die Vermutung geäussert haben, Opfer einer Vergiftung geworden zu sein. Ende Januar soll sie demzufolge in eine Klinik gekommen sein - unter anderem mit starken Bauchschmerzen.

Möglicherweise führten Spuren des Falls nach Marokko und in die marokkanische Botschaft in Italien, sagte Souad Sbai, Vorsitzende der Vereinigung marokkanischer Frauen in Italien und Ex-Abgeordnete in Italien, der Zeitung "La Repubblica" (Montag). Sie hat nach eigenen Worten keine Zweifel daran, dass Fadil ermordet wurde.

Erpressung vermutet

"Ich verfolge diese Geschichten seit 2010. Wunderschöne marokkanische Frauen (wie Fadil) sind in diesen Jahren in Italien angekommen, und man kann sich leicht vorstellen, was sie machen sollten. Treffen, Filme, Erpressungen", sagte Sbai.

"Es ist nicht nur Berlusconi passiert. Er ist bekannt und seine Geschichte ist ans Licht gekommen. Aber es sind viele hochrangige Personen erpresst und bedroht worden. Vermutlich wollte sich (Fadil) rausziehen, sie wurde zum Problem, und sie haben sie eliminiert."