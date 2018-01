Trumps Wahl war gut für «New York Times»?

Absolut. Er nennt uns «failing New York Times» («scheiternd», die Red.). Aber unserer Zeitung ging es noch nie so gut. Der Aktienkurs stieg, und wir gewannen innerhalb eines Jahres 500 000 neue Abonnenten für unser kostenpflichtiges Online-Angebot. Wir profitieren davon, dass wir in diesen speziellen Zeiten den Ruf einer verlässlichen und unabhängigen Informationsquelle haben.

Die neuen Abonnenten – das werden wohl alles Demokraten sein.

Nicht nur. Ich erhalte Kritik von links wie von rechts. Offenbar lesen uns beide Seiten. 27 Prozent unserer neuen Abonnenten wohnen übrigens ausserhalb der USA.

Donald Trump hasst die Mainstream-Medien, er bezeichnete auch Ihre Zeitung als «Feind des Volkes». Spüren Sie den Hass?

Die Polarisierung der Politik spürt man als Medienschaffender, der Ton ist aggressiver geworden, allerdings wurde ich nie auf der Strasse angefeindet. Das Beste, was Sie als Journalist in dieser Situation machen können, ist professionell zu bleiben. Was Trump betrifft: Er schimpft zwar über die «New York Times», aber er mag es, uns Interviews zu geben.

Warum will er ausgerechnet in die «New York Times»?

Es ist eine Hassliebe. Er kann uns auf Twitter aufs Übelste beschimpfen, uns dann aber zu einem Interview empfangen und im persönlichen Umgang absolut zivilisiert und freundlich sein. Wir führten mit Trump im ersten Amtsjahr womöglich mehr Interviews als mit Obama in seiner achtjährigen Amtszeit. Trump ist New Yorker, er wuchs hier auf, vielleicht sucht er in seiner Heimatstadt Bestätigung, dass er sich oft an unsere Zeitung wendet.

Dasselbe Motiv treibt ihn womöglich nach Davos: Er sucht Anerkennung bei Leuten, die ihm wichtig sind – auch bei der Elite?

Genau. Es ist ein Triumph für ihn, dass er ans WEF eingeladen wird. Als Geschäftsmann war das nie der Fall, und dieser fehlende Respekt wurmte ihn.

Trumps Lieblingsmedium ist der rechte Boulevard-Fernsehsender Fox News. Befremdet Sie das?

In den Vorwahlen war Fox gegen Trump. Seit seiner Wahl ist das anders. Der Sender ist für Trump das wichtigste Informationsmedium – und Bestätigung zugleich. Morgens schaut er «Fox & Friends» (eine Morgenshow, die von 6 bis 9 Uhr dauert, die Red.) und reagiert oft sofort darauf. Das gab es noch nie, dass Präsidenten sofort auf TV-News anspringen – ohne sich mit ihren Spezialisten abzusprechen. Trump aber twittert sogleich, ohne die Fox-Spekulationen zu überprüfen, selbst wenn es um Terrorismus geht.