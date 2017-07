Lim Tai ist Lehrer. Mitte der neunziger Jahre war er mit seinen Eltern in die New Territories gezogen, dem bergigen Hinterland der chinesischen Sonderverwaltungszone. In Wohnsilos – die Hongkonger noch unter britischer Verwaltung en masse hochgezogen hatte, in weiser Voraussicht auf den absehbaren Zuzug von Festlandchinesen. Nun haben reiche Festlandchinesen mit Immobilienkäufen die Preise in astronomische Höhen getrieben. Hongkonger wie Lim wohnen am Rande der Sonderverwaltungszone – bei seinen Eltern. Denn eine eigene Wohnung könne er und seine Freundin sich auch dort nicht leisten. „Ich bewohne das gleiche sechs Quadratmeter Kinderzimmer wie vor 20 Jahren.“