«Ein amerikanischer Unternehmer will von seinem Schweizer Lieferanten nicht hören, dass er die weltbeste Maschine gekauft habe und stolz sein dürfe», sagt Daniel Bangser, Direktor des Swiss Business Hubs in New York. Der Amerikaner ist Exporthelfer im Dienst des Bundes. Die Ingenieurskunst geniesst in der Schweiz per se ein hohes Ansehen. Nicht zufällig ist die «Grande Complication» der Stolz jedes Uhrenherstellers. Ähnlich verhält es sich auch mit Maschinen und anderen Investitionsgütern. Umso dringender rät Bangser den Schweizern, über den eigenen Schatten zu springen: «In Amerika will ein Unternehmer zuerst wissen, welchen Mehrwert eine Maschine für sein Geschäft erbringt und wie sie seine Probleme löst.»

Viele Beispiele zeigen, dass hiesige Entrepreneurs diesen Sprung schaffen können. Im Erfolgsfall eröffnet sich ihnen eine schier grenzenlos scheinende Welt. Thermoplan, der Hersteller von Kaffeeautomaten aus Weggis, ist ein Vorzeigefall. Das 1974 gegründete Unternehmen entwickelt eine vollautomatische Kaffeemaschine, die gleichzeitig den perfekten Schaum für die schnell wachsende globale Latte-Macchiato-Gemeinde erzeugt. 1999 erhalten die Zentralschweizer einen Exklusivvertrag mit Starbucks. Fortan schreibt die Firma immer neue Rekordzahlen.

Auch der Tessiner Lagerlogistikfirma Interroll ist es gelungen, mit amerikanischen Erfolgsfirmen wie Amazon gross ins Geschäft zu kommen. Auch hier ist der Kundennutzen offensichtlich: Eine effiziente Lagerbewirtschaftung bedeutet mehr Umsatz, weniger Kosten und somit mehr Gewinn. Von solchen und ähnlichen Beispielen müssten wir in den nächsten Jahren häufiger hören.

Grosse Abhängigkeit von Europa

Wir treffen Bangser am Aussenwirtschaftsforum der staatlich mandatierten Exportförderungsorganisation Switzerland Global Enterprise (SGE) in Zürich. An der Veranstaltung nehmen rund 600 Vertreter von Schweizer KMU teil. Das Interesse ist gross. Es geht um Networking, aber auch um den Austausch von Erfahrungen und handfeste Marktinformationen. Die Schweiz investiert beträchtliche Mittel in die Exportförderung. Ein wichtiges Ziel ist es, die Abhängigkeit von Europa oder von den EU-Ländern zu verringern. Rund 55 Prozent der Ausfuhren gehen in diese Region. Das sind zwar zehn Prozent weniger als vor einigen Jahren aber «immer noch zu viel», wie SGE-CEO Daniel Küng unterstreicht. SGE will die geografische Diversifikation der Ausfuhren förden und die Unternehmen gleichzeitig jene Märkte begleiten, wo in den nächsten Jahrzehnten die ganz grossen Wachstumsschübe zu erwarten sind.

Dazu gehört selbstredend ein Land wie China, das 16 Jahre nach seinem Eintritt in den Welthandel bereits als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt hinter den USA figuriert. Während der im Grossen und Ganzen immer noch gute Ruf der Schweiz in Amerika für den dortigen geschäftlichen Erfolg nur sehr bedingt hilfreich ist, wie Bangser sagt, scheint das «Super-Image» der Schweiz im Reich der Mitte ein echter Vorteil für die hiesigen Exporteure zu sein. «Wir stehen für Verlässlichkeit, Qualität, Sauberkeit», sagt China-Spezialist Daniel Bont. Mit der Implementierung eines Freihandelsabkommens hat die Schweizer Diplomatie vor drei Jahren gute Voraussetzungen geschaffen, dass der Handel mit China gedeihen kann. Doch Bont relativiert: «Das Freihandelsabkommen macht den Markteintritt selbst nicht einfacher. Diese hohe Hürde muss jedes Unternehmen zuerst selber schaffen.»

Nicht nur kleine Unternehmen tun sich bisweilen sehr schwer damit, in China zum Erfolg zu kommen. Der Basler Chemiekonzern Clariant bemüht sich schon seit bald 20 Jahren um diesen wichtigen Markt. Doch die Region steuert bislang gerade mal zehn Prozent zum Konzernumsatz bei, obschon schon heute 40 Prozent des weltweiten Chemiegeschäftes in China abgewickelt werden. Um dieses Missverhältnis auszugleichen, hat Clariant den chinesischen Markt «in den Mittelpunkt der ganzen Konzernbemühungen gestellt», wie CEO Hariolf Kottmann nun verspricht. Zu diesem Zweck wurde ein Mitglied der Geschäftsleitung von Muttenz nach Schanghai entsandt.

«Wir beobachten immer wieder Schweizer Unternehmen, kleinere wie grosse, die glauben, sie könnten ihre China Operations aus der Distanz managen. Das funktioniert in keinem Land in Asien», weiss Daniel Bont. «In China muss man sich das Vertrauen der Leute erarbeiten, bei uns erhält man es, solange es nicht zum Missbrauch kommt», erklärt der Ostschweizer, nach 15 Jahren Erfahrung im China-Geschäft. Das Land funktioniere «sehr hierarchisch». Das Top-Management müsse sich vor Ort zeigen und sich involvieren, denn «China ist Chefsache».