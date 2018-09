Im Frühjahr 2017 zitterte noch ganz Europa vor ihr: Nach dem Brexit und dem Trump-Triumph setzte die französische Ultranationalistin Marine Le Pen zum dritten Streich der Populisten an. Es kam anders. Das entscheidende TV-Duell gegen Emmanuel Macron verlor sie blamabel, die folgende Stichwahl gegen den späteren Präsidenten mit bloss 34 Prozent der Stimmen. Seither steckt der Wurm in ihrer Bewegung, die sie im Juni von «Front National» (FN) in «Rassemblement National» (RN) umgetauft hat.

Das RN zählt heute nur noch rund 30 000 Mitglieder – nur noch gut ein Drittel im Vergleich zum früheren Front. Zudem ermittelt die Justiz wegen Scheinjobs gegen die Partei. Das Europaparlament hält bis zu einem Urteil zwei Millionen Euro an Salären zurück – ein Sechstel des RN-Budgets von 12 Millionen. Marine Le Pen schimpft über den «politischen Mord» durch ihre Gegner. Ihr Finanzchef Wallerand de Saint-Just erklärte im August, er habe «keinen roten Heller» für die Kampagne der Europawahlen von 2019.