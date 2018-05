Die vermeintliche Klarstellung erfolgte am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr Lokalzeit – zu einem Zeitpunkt also, zu dem selbst im geschäftigen Weissen Haus normalerweise Ruhe herrscht. Nein, liess die stellvertretende Pressesprecherin des Präsidenten ausrichten, natürlich habe Donald Trump dem Handelsminister nicht den Befehl erteilt, Sanktionen gegen den chinesischen Smartphone-Hersteller ZTE rückgängig zu machen. Vielmehr habe der Präsident Minister Wilbur Ross angewiesen, sein «unabhängiges Urteilsvermögen» anzuwenden, um eine Lösung zu finden, die auf Fakten beruhe.

Notwendig wurde diese Intervention, weil der amerikanische Präsident am Wochenende (wieder einmal) das Gefühl hatte, er könne seine Erfahrungen aus der Geschäftswelt eins zu eins auf die hohe Politik umlegen. In seinem Bestseller «The Art of the Deal» – ein 1987 publiziertes Buch, das auch heute noch aufschlussreich ist – ist zum Thema Geschäftsabschluss nachzulesen: «Ich mache es nicht für das Geld. Ich habe genug, mehr als ich jemals benötigen werde. Ich mache es, weil ich es machen will. Abkommen sind meine Kunstwerke.»

Sanktionen gegen Iran und Nordkorea ignoriert

In die Praxis umgesetzt bedeutet dies: Der Präsident, dessen Wahlslogan «Make America Great Again» lautete, eilte am Wochenende auf Twitter einer chinesischen Firma mit 75 000 Angestellten zu Hilfe, die im Verdacht steht, die Sicherheit der USA zu unterminieren. Er arbeite mit Chinas Präsident zusammen, um ZTE «zurück ins Geschäft zu bringen, schnell», schrieb Trump. «Zu viele Arbeitsplätze in China sind verloren gegangen.» Und: Das amerikanische Handelsministerium – sprich: Wilbur Ross – habe den Auftrag erhalten, «es» umzusetzen, was auch immer «es» sein mag.

Dazu muss man wissen: ZTE gab vorige Woche bekannt, dass die Firma den Betrieb einstellen müsse – nachdem Washington es amerikanischen Zulieferbetrieben verboten hatte, in den nächsten sieben Jahren mit dem chinesischen Konzern zusammenzuarbeiten. Handelsminister Ross begründete diese harte Strafe mit dem «ungeheuerlichen» Verhalten von ZTE; der Konzern hatte wiederholte Male Sanktionen gegen Nordkorea und den Iran verletzt.

Nun will Trump in den handelspolitischen Gesprächen mit China, die sich um den Abbau von Zöllen für US-Exporteure drehen, ZTE als Druckmittel nutzen. Dass der Präsident dabei seine politische Botschaft konterkariert, ist ihm egal. Trump will einen Deal. Und so sähe dieser aus: Amerika verzichtet auf Strafmassnahmen gegen chinesische Technologiekonzerne – wovon nicht nur ZTE profitieren würde, sondern auch der stark exponierte Mitbewerber Huawei. Im Gegenzug willigt Peking ein, Handelsschranken für amerikanische Bauern zu verringern. China erhebt Abgaben auf Landwirtschaftsprodukte «Made in USA», auch weil Trump im März beschlossen hatte, Stahl- und Aluminium-Importe mit Strafzöllen zu belegen.

Trump hat bereits weitaus Grösseres im Sinn

Unter dem Strich kommt dieses handelspolitische Hin und Her also einem Nullsummenspiel gleich, wenigstens in den Augen des Präsidenten. Dennoch gibt es bereits Hinweise darauf, dass ein Deal zwischen den USA und China als Blaupause für die Lösung anderer weltpolitischer Probleme dienen könnte – ein bisschen Geben und Nehmen, und am Ende steht ein Handschlag vor den Fernsehkameras. Kritiker allerdings sind der Meinung, der Präsident verrate mit seiner Verhandlungsführung amerikanische Prinzipien. So zeigte sich der republikanische Senator Marco Rubio besorgt darüber, dass sich die USA in Peking nicht mehr für den Schutz des geistigen Eigentums einsetzten. Der demokratische Abgeordnete Adam Schiff wiederum rief in Erinnerung, wie chinesische Technologiefirmen im Cyber-Krieg zwischen Peking und Washington als Speerspitze des Regimes dienten. Auch deshalb sagte die designierte CIA-Direktorin Gina Haspel letzte Woche, dass sie aufgrund sicherheitspolitischer Bedenken nie einen Computer aus China benutzen würde.

Trump ist das alles egal. Er glaubt, seine Präsidentschaft werde an der Zahl von Deals gemessen, die er abschliesse. Abkommen sind seine Kunstwerke.