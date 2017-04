Das Elsass unterscheidet sich wieder einmal vom übrigen Frankreich. Mit 25,7 Prozent der Stimmen liegt die Rechtsextremistin Marine Le Pen deutlich vor dem bürgerlichen Kandidaten François Fillon, der 22,1 Prozent erhielt. Während der parteilose, liberale, Mittelinks Politiker Emmanuel Macron beim ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen am Sonntag in ganz Frankreich auf dem ersten Platz kam, musste er sich im Elsass mit 21,3 Prozent mit Rang drei begnügen.

Anders sah dies in den drei grossen Städten Mulhouse, Colmar und Strassburg aus, wo Macron überall als Sieger aus den Wahlen hervorging. Am knappsten war das Resultat in der ehemaligen Arbeiterstadt Mulhouse, die seit Jahrzehnten regelmässig mit ungewöhnlichen Wahlergebnissen überrascht. Macron lag hier gerade mal 17 Stimmen vor dem Linksaussen Kandidaten Jean-Luc Mélenchon, der 22,7 Prozent der Stimmen erhielt.

Der betont populistische Wahlkampf Mélenchons verfing in der südelsässischen Stadt so gut, dass er Marine Le Pen, die 19,7 Prozent erhielt, deutlich auf den dritten Platz verwies – und das in einer eigentlichen Hochburg des Front National (FN). Fillon blieb in der bürgerlich regierten Stadt mit 18,9 Prozent knapp unter dem nationalen Schnitt.