Michael Kaisers Trabant 601 Baujahr 1968 ist eine Weiterentwicklung des ersten Trabis von 1957. Kaiser hat alles im Originalzustand belassen, die 50 Jahre alte Radiostation empfängt nur Mittelwelle, die Bord-Technik basiert auf einer 6-Volt-Technik. Der Motor rattert und knattert, eine stinkige blaue Wolke tritt aus. Im Laufe der Jahre haben sich viele Kosenamen für den Trabi entwickelt, von dem zwischen 1957 und April 1991 über 3 Millionen Stück hergestellt worden sind. «Sachsenporsche» etwa, «Fluchtkoffer» oder «Mercedes-Krenz», in Anspielung an den Nachfolger Erich Honeckers an der Staatsspitze, Egon Krenz. Noch knapp 34 000 Trabant sind heute in Deutschland zugelassen, auch in Berlin werden es wegen der strengen Umweltrichtlinien in der Innenstadt immer weniger.

1998 hat sich Kaiser seinen ersten Trabi gekauft, seit 2006 ist der ehemalige DDR-Bürger, der 1980 das Land nach einem Fluchtversuch der Eltern verlassen musste und erst nach dem Mauerfall in den Osten zurückgekehrt ist, Vorsitzender des Trabi-Clubs Berlin. Er liebt die ruckelige Fahrt auf schlecht gefederten Achsen. «Das ist, im Gegensatz zu den heutigen Autos, Fahren pur. Du spürst jedes Steinchen, die ganze Maschine», schwärmt der 55-Jährige.

Gebrauchte Trabis teurer als neue

10 bis 12 Jahre betrug die Wartezeit damals in der DDR für einen Trabi. Das führte dazu, dass gebrauchte Trabis teilweise teurer waren als jene frisch ab Werk, weil für sie keine Wartezeit bestand. Technisch weiterentwickelt hat sich das Fahrzeug bis zu seinem Ende 1991 kaum, dabei entwickelten die Ingenieure mehrere modernere und leistungsstärkere Nachfolgemodelle. Schon in den 1960er-Jahren gab es Pläne für einen 4-Takt-Motor, doch der für Wirtschaftsfragen im Politbüro der SED zuständige Minister Günter Mittag bremste die Konstrukteure wegen der zu hohen Produktionskosten aus. «Mittag war der Meinung, dass der Trabant in seiner damaligen Ausführung für die Bevölkerung ausreichend war. Wir Entwicklungsleute konnten uns nicht durchsetzen», bedauerte der damalige Chefingenieur Werner Lang in einem Interview vor einigen Jahren. Immerhin konnten die Automobilstandorte in der ehemaligen DDR nach der Wiedervereinigung profitieren. Opel, VW, BMW und Porsche öffneten in Zwickau und anderen Orten der ehemaligen DDR etliche Werke, bis heute hängen Tausende Arbeitsplätze im Osten an der Automobilindustrie.

Der Trabi hat es längst zum Kult-Objekt geschafft. Für einen gut erhaltenen Trabant muss man bis zu 10 000 Euro hinblättern. Für seinen zweiten Trabant Baujahr 1991 musste Kaiser vor ein paar Jahren gerade einmal 100 Deutsche Mark hinlegen. Der macht bis heute eher mal Ärger als das Schmuckstück von 1968, erzählt der Club-Präsident. «Die früheren Modelle sind qualitativ besser als die späteren. Umso jünger, umso anfälliger», sagt er. Den defekten Trabi muss er nun aber holen gehen, der steht immer noch am Strassenrand, einige Kilometer von seinem Haus entfernt. Für Kaiser kein Problem. Ein paar Griffe und Kniffe, und die Maschine wird wieder weiterknattern.