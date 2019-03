Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, der am 9. April nach zehn Jahren an der Spitze erneut kandidiert, hat allen Grund, nervös zu sein. Sein Herausforderer, der ehemalige Generalstabschef Benny Gantz, könnte ihn in zwei Wochen mit seiner noch jungen Partei Blau-Weiss ablösen, wenn man jüngsten Umfragen glauben will. Zudem wird Netanjahu von der Justiz bedrängt, die ihn in mehreren Korruptionsfällen vor Gericht stellen will.

Doch in der nächsten Woche, hofft Netanjahu, werde sich das Blatt zu seinen Gunsten wenden. US-Präsident Donald Trump verhilft ihm zu kostenloser Polit-PR. Netanjahu wird, zwei Wochen vor dem Urnengang, zwei Mal im Weissen Haus empfangen. Sein Kalkül: Die Medien werden ausführlich und überwiegend wohlwollend über seine Freundschaft mir dem mächtigsten Mann der Welt berichten. Wichtiger noch: Am Donnerstag twitterte Trump, es sei an der Zeit, die Souveränität Israels auf den Golanhöhen anzuerkennen – einem Gebiet, das bis 1967 zu Syrien gehört hatte.