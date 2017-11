Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe "dabei versagt, diese Koalition zu einem Bündnis gemeinsamer Verantwortung zu machen", erklärte Greenpeace-Geschäftsführerin Sweelin Heuss am Montag in Berlin. Jamaika sei auch gescheitert "an der starrköpfigen Weigerung der FDP, aber auch der Union, das Land in eine nachhaltige, klimafreundliche Zukunft zu führen".

"Mit Jamaika hätte Deutschland den Ausstieg aus der Kohle, das Ende des Verbrennungsmotors und den Abschied aus der Massentierhaltung planen und gestalten können", erklärte Heuss. Diese Veränderungen werden gleichwohl kommen, aber Deutschland habe die Chance verpasst, "sie vorausschauend und sozialverträglich umzusetzen".

Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer der Organisation Germanwatch, warf der FDP vor, die Gespräche "torpediert" zu haben. Aber auch CDU und CSU seien bis zum Schluss nicht bereit gewesen, die notwendigen Massnahmen zu beschliessen, "um die erneut beschworenen Klimaziele umzusetzen".

"Ohne Kohleausstieg und eine Wende in Verkehr und Landwirtschaft geht das nicht", erklärte Bals und fügte hinzu: "Man kann mit Koalitionspartnern, aber nicht mit Naturgesetzen verhandeln." Die FDP hatte um Mitternacht überraschend den Abbruch der Sondierungsgespräche verkündet.