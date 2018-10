In Deutschland stehen dieses Jahr zwei wichtige Wahlen an. Die Landtagswahlen in Hessen und jene in Bayern.

Während in Hessen die Wahlberechtigten Ende Oktober an die Urne gehen, gilt es in Bayern bereits diesen Sonntag ernst. Die Zeichen stehen dabei auf Umbruch. Die deutsche Presse spricht bereits jetzt von einem gespaltenen Bayern.

1. Die Ausgangslage

Ein richtiger Bayer wählt CSU. Das könnte man zumindest meinen. Denn in den letzten Jahrzehnten war die Partei im bayerischen Landtag eine Macht und triumphierte bei fast jeder Wahl. Auch bei der letzten vor fünf Jahren.

Damals wählte beinahe jeder zweite Bayer CSU. Die Folge: Die Partei stellt derzeit im Landtag 101 von 180 Abgeordneten und somit die absolute Mehrheit.