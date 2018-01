Wenn US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Davos eintrifft, bringt er auch den Mann mit dem «nuklearen Football» mit. Ein Soldat der US-Marines trägt Trump den gut 20 Kilo schweren Aktenkoffer mit den Codes für das amerikanische Atomwaffenarsenal hinterher, wohin der Präsident auch geht. Selbst bis in die Bündner Alpen.