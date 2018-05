Zum ersten Mal seit seiner Ernennung zum Chef des Hamas-Politbüros lud Ende letzter Woche Jihia al-Sinwar die Journalisten zu sich. «Ich gehe nicht gern vor die Kamera», meinte er gleich zu Beginn der streng bewachten Pressekonferenz, vor einem riesigen Foto des Jerusalemer Tempelberges sitzend. Er appellierte an die Korrespondenten, «objektiv der Welt zu berichten». Sinwar liess sich detailliert aus über das «Unrecht, das an den (1948) vertriebenen Palästinensern» getan wurde, die sich «keines Verbrechens schuldig gemacht haben». Die Lebensumstände in Gaza seien «schwerer als im Gefängnis». Er muss es wissen. Mehr als sein halbes Leben sass der Mittfünfziger in israelischer Haft.

Die Menschen im Gazastreifen seien wie ein «hungriger Tiger, der elf Jahre gefangen gehalten wurde». So lange dauert die Herrschaft der Hamas in dem Küstenstreifen und Israels Blockade. «Dieser Tiger ist jetzt los», warnte er, und «er wird die Zäune seines Gefängnisses niederreissen». Sinwar zog den Bogen zur Botschaftseröffnung der USA, betonte die «emotionale Verbindung» der Palästinenser zu der Heiligen Stadt. «Jerusalem ist das Herz der Palästinenser.»

Tausende zusätzliche Soldaten

Seit Tagen befindet sich Israels Sicherheitsapparat in höchster Alarmstufe. «Die Truppen sind instruiert worden, auf mehrere radikale Entwicklungen vorbereitet zu sein», heisst es in einer Mitteilung der Armee, darunter Schussangriffe und «Sprengsätze, die beim Versuch, den Zaun zu durchbrechen, angebracht werden könnten». Die Armee schickte mehrere tausend Soldaten zur Unterstützung des normalen Truppenaufgebots.

Mindestens bis Freitag, dem Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan, bleibt erhöhte Alarmstufe bestehen, wobei ein Sprecher der Hamas signalisierte, die Proteste bis zum 5. Juni fortzusetzen. Israels grösste Sorge ist, dass es Hamas-Kämpfern unter dem Schutz ziviler Demonstranten gelingen könnte, die Grenzanlagen zu durchbrechen, einen israelischen Soldaten in ihre Hände zu bekommen und in den Gazastreifen zu entführen. Entsprechend deutlich sind die Anweisungen an die Scharfschützen.