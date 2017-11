Die Fischerboote liegen fest vertäut am Kai. Das Deck ist mit einer schwarzen Plane abgedeckt. Sie soll den Anschein erwecken: Hier steht alles still. Doch der noch dampfende Motor weist darauf hin, dass die Schiffe vor kurzem noch in Betrieb waren. Unter der Plane lugen zudem Kisten hervor. Es riecht nach Fisch. Plötzlich rast ein älterer Mann mit einem Stock in der Hand auf die Gruppe zu. «Was macht ihr hier?», brüllt er und versucht, einem von ihnen die Kamera aus der Hand zu reissen. «Rück sofort die Bilder raus», schreit er aufgebracht und weist seine Mitarbeiter an, den Besuchern den Weg zu versperren. So weit kommt es nicht. Nach kurzem Handgemenge gelingt es der Gruppe, das Hafengelände zu verlassen.

«Sie sind offenbar sehr nervös», sagt Jiang hinterher. Der 42-Jährige ist von Berufs wegen eigentlich Geschäftsmann. So sieht er an diesem Vormittag nicht aus. Er trägt eine Baseballmütze. Und mit seinem etwas zu gross sitzendem Heavy-Metal-T-Shirt macht er den Eindruck, als hätte er im Kundengeschäft schon länger keinen Vertrag mehr abgeschlossen. «Die Geschäfte laufen schlecht», gibt er zu. Deswegen betätige er sich nun als Touristenführer.

Plötzlich echte Sanktionen

Der Gruppe wollte er den Fischereihafen zeigen am Mündungsgebiet des Yalu, dem Grenzfluss zu Nordkorea. Dass die Behörden nun sehr viel strenger kontrollierten, bekämen derzeit alle in der Region zu spüren, erzählt er. Vor ein paar Tagen hätten ihn Freunde besucht. Sie wollten sich mit ihm betrinken. «Warum? Weil sie unglücklich sind über die weggebrochenen Geschäfte.»

Seitdem die chinesische Regierung vor einem Monat im Weltsicherheitsrat den verschärften Sanktionen gegen Nordkorea zugestimmt hat, sind die Behörden in der Grenzregion rigoros dabei, die Vorgaben auch tatsächlich umzusetzen. Das ist keineswegs selbstverständlich. Offiziell hatte Peking auch vorher schon die UN-Sanktionen gegen den einstigen Bruderstaat mitgetragen.

Doch zumindest in Dandong, der grössten chinesischen Stadt entlang der Grenze zu Nordkorea, hatte sich kaum einer an die Vorgaben gehalten. Weder die Händler, die bereitwillig nordkoreanischen Funktionären Luxusartikel verkauften, noch die Zollbeamten oder das Grenzmilitär, die allzu oft ein Auge zudrückten und womöglich dafür Geld erhielten. So erzählt man es sich zumindest. Bis zuletzt bestritt Nordkorea 91 Prozent seines Aussenhandels mit China. Doch als am Morgen des 3. Septembers in Dandong die Erde bebte und sich wenig später herausstellte, dass Nordkorea erneut eine Nuklearbombe getestet hat – und zwar mit einer nie da gewesenen Sprengkraft –, scheint auch Pekings Geduld mit dem einstigen Verbündeten am Ende.