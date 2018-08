Die EU macht offenbar ernst: Nachdem sich eine grosse Mehrheit bei einer Online-Umfrage für die Abschaffung der Zeitumstellung in der Europäischen Union ausgesprochen hatte, kündigte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im ZDF die Umsetzung an: «Das werden wir heute beschliessen», sagt er mit Blick auf die laufende Kommissionsklausur.

Da sich eine Mehrheit der EU-Bürger gegen die Zeitumstellung ausgesprochen habe, werde die EU-Kommission am Freitag einen entsprechenden Beschluss fällen, sagte Juncker. Dann seien die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament am Zug und am Ende werde die Abschaffung der Zeitumstellung "auch kommen".

Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern - und auch in der Schweiz - die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten.