Am 14. Mai 1948 verlas ein untersetzter weisshaariger Mann ein Dokument. Es war die Unabhängigkeitserklärung von Israel. Oder die Gründungsakte des Staates Israel. Oder die Erklärung, dass man jetzt offiziell Krieg führen dürfe, nicht nur Israel, sondern auch seine Feinde gegen Israel. Es war auf jeden Fall eine historische Stunde.

Begonnen hatte sie allerdings viel früher. Vielleicht 1917, vielleicht 1896/97, vielleicht noch viel früher. Oder es war gar kein neuer Beginn, sondern einfach die Fortsetzung der Geschichte, die irgendwann in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts einen Unterbruch erlitten hatte, als die Römer Jerusalem zerstörten. Die Juden sahen dieses Datum jedenfalls als den Beginn eines solchen Unterbruchs, der Diaspora, obwohl sich keineswegs ein ganzes Volk zerstreut hatte.

1917 war das Jahr der sogenannten Balfour-Deklaration. Eigentlich war es nur ein Brief, den der britische Aussenminister Arthur Balfour an Lord Rothschild schickte. Dort drin war aber die Rede von einer «Heimstätte für die Juden» und dass das Empire dabei behilflich sein sollte, sie zu errichten. 1897 markiert die Geburtsstunde des offiziellen «Zionismus». Eine Bewegung, angeregt vom Publizisten Theodor Herzl, die Palästina wieder jüdisch machen sollte. Juden aus aller Welt sollten sich aufmachen und sich wieder in Palästina niederlassen.

Der Traum vom eigenen Land

Die zionistische Idee, der Traum vom eigenen Land, war unter den Juden nie erloschen. «Ziehe hinauf», hatte der alttestamentliche Gott die Juden seit Abraham immer wieder geheissen. Einige fassten ihn realistisch auf, andere sahen es symbolisch. Es gab eine theologisch inspirierte Auffassung, dass das Volk Israel eine Mission habe, ein Vorbild für die Völker zu sein.

Und um diese geistige Botschaft zu verbreiten, sollten die Juden zerstreut unter den Völkern leben. Aber nach dem zionistischen Kongress 1897 wurde die Idee immer politischer.

Einer, den die Vision besonders stark trieb, war ein junger Jude aus dem polnischen Plonsk: David Grün. Er widmete ihr buchstäblich sein Leben.