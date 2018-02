Die Hälfte der unter 25-jährigen Kosovaren haben keinen Job. Sie wollen die Jugendarbeitslosigkeit auf unter zehn Prozent senken. Ist das realistisch?

Ja, klar.

Bis wann?

Das kommt ganz darauf an, ob wir es schaffen, alle Akteure auf dieses Ziel einzuschwören. Wir müssen vor allem auch für ausländische Investoren attraktiver werden. Was Sie berücksichtigen müssen: Im Kosovo ist vieles informell. Ich sage nicht, dass Ihre Zahlen nicht stimmen. Aber ganz darauf verlassen dürfen Sie sich nicht.

Trotzdem verlassen jedes Jahr Tausende junge Kosovaren das Land Richtung Schweiz oder Deutschland, weil sie hier keine Perspektive sehen.

Länder wie die Schweiz oder Deutschland sind eine Marke hier im Kosovo. Die Leute denken, da sei alles perfekt. Sie denken, da sei das Leben einfach. Sie vergessen dabei, dass man auch in diesen Ländern hart arbeiten muss. Zudem sind viele Kosovaren enttäuscht, wenn es hier bei uns im ersten oder zweiten Anlauf nicht gleich klappt. Umso mehr sind sie dann geblendet von diesen «Marken». Wir verlieren dadurch nicht nur einfach junge Leute, wir verlieren auch zukünftige Konsumenten für unsere Wirtschaft. Das ist sehr gefährlich für uns.

Das sagen ausgerechnet Sie? Sie sind ja als junger Mann selber in die Schweiz gezogen und haben im waadtländischen Leysin als Türsteher gearbeitet.

Das stimmt. Allerdings ist es nur die halbe Wahrheit. Ich habe in meinen Jahren in der Schweiz primär als Zimmermann und als Dachdecker gearbeitet, nebenher auch eine Weile als Sanitär. Manchmal habe ich am Wochenende als Türsteher und Sportinstruktor ausgeholfen, um etwas dazuzuverdienen. Ich habe übrigens nie auch nur einen Rappen Sozialhilfe bezogen und immer pünktlich die Steuern bezahlt.

Was haben Sie in der Schweiz gelernt, das Sie in Ihrer Arbeit als Premierminister beeinflusst?

Ich habe in der Schweiz die «DNA der Arbeit» verinnerlicht. (lacht) Ihr Schweizer arbeitet hart, ihr plant genau. Das versuche ich jetzt auch. Viele sagen mir, dass das die Schweizer Erfahrung sei, die in mir nachwirke.

Impressionen unseres Nachrichtenredaktors Samuel Schumacher aus Kosovo: