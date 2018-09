Am Dienstag fiel in Sibirien der Startschuss für das Truppenmanöver «Wostok 2018». Rund 300 000 russische Soldaten, fast ein Drittel der gesamten Streitkräfte, üben sechs Tage lang in Sibirien und Russlands Fernem Osten den Kampf in Grossverbänden.

Das Manöver wird in zwei Etappen geteilt, zunächst die Mobilisierung und der Aufmarsch geübt – wobei die Truppenteile lange vor dem offiziellen Beginn in ihre Einsatzgebiete eingerückt sind. In der zweiten Etappe wird überprüft, wie sich die verschiedenen Truppengattungen im Einsatz koordinieren lassen.

Das russische Verteidigungsministerium verspricht ein wahrhaft grandioses Spektakel: 36 000 Militärfahrzeuge, mehr als 1000 Flugzeuge und Hubschrauber sowie rund 80 Schiffe der Pazifik- und Nordmeerflotte gehen gleichzeitig ins Gefecht. Es ist das grösste Manöver in der Geschichte des neuen Russlands.