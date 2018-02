Unterstützt wurde die Gruppierung dabei vom US-Militär, das die Region östlich des Euphrats zu ihrem Einflussgebiet erklärt hat. Offiziell will man ein Widererstarken des IS verhindern und die Bewegungen pro-iranischer Milizen am Westufer des Euphrats kontrollieren. Das Öl und Gas im rohstoffreichen Ost-Syrien, an dessen Entdeckung und Vermarktung auch der texanische Energiekonzern Conoco beteiligt gewesen war, dürften ebenfalls amerikanische Begehrlichkeiten geweckt haben.

Vorwürfe an die Adresse der USA

Auch die syrische Regierung lieferte eine leicht verdrehte Darstellung der Kampfhandlungen. Nach Angaben der Staatsagentur SANA hätten Truppen der US-geführten Anti-IS-Koalition die Assad-Streitkräfte bombardiert, als diese die IS-Terrormiliz und die SDF bekämpfen wollten. Das staatliche syrische Fernsehen warf den USA eine «neue Aggression» sowie die «versuchte Unterstützung von Terroristen» vor. Ins gleiche Horn stiess auch der russische Aussenminister Sergej Lavrow. Wirkliches Ziel der Amerikaner, behauptete er, sei nicht die Bekämpfung des IS, sondern die Spaltung Syriens – wo der Euphrat seit etwa vier Monaten die Grenze zwischen pro-russisch-syrischen-iranischen und pro-amerikanischen Kräften bildet.