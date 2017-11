Plattenbauten, Häuser im Zuckerbäckerstil – und überhaupt zu wenig Wohnraum. Das Thema beschäftigt die russische Gesellschaft schon lange. Im Jahr 2017 steht die Wohnungsfrage in Russland immer noch im Mittelpunkt. Die aktuellen Entwicklungen in der Hauptstadt Moskau sind ein Spiegelbild der Probleme, die seit einem Jahrhundert das Verhältnis zwischen Mensch und Lebensraum prägen. Auch hundert Jahre nach der Oktoberrevolution bewegen Themen wie Eigentum und Privatsphäre das Land .

Nach dem Zweiten Weltkrieg hausten viele Familien im städtischen Raum in Baracken. Durch die Landflucht waren die sogenannten Kommunalkas überfüllt wie nie. Als Nikita Chruschtschow nach Stalins Tod im März 1953 zum Parteichef aufstieg, liess er überall grosse Mehrfamilienhäuser entstehen. Eine Rede Ende 1954 an einem Moskauer Baukongress veränderte die Baupolitik nicht nur in Russland, sondern im gesamten Ostblock. Chruschtschow ebnete den Weg von prunkvollen Stalin-Bauten zu uniformen, einfachen, aus Bauelementen gefertigten Wohnhäusern. Es war der Beginn der Tauwetterperiode und eines wirtschaftlichen Aufschwungs, der zumindest bis zum Ende der 1950er-Jahre anhalten sollte.

Gigantisches Abrissprogramm

In Moskau werden nun rund 4500 Plattenbauten aus der Ära Chruschtschow abgerissen. Eigentlich hätte dies vor Jahrzehnten schon passieren müssen. Eine Vielzahl der Wohnhäuser, die zumeist fünf Stockwerke haben, sind in einem baufälligen Zustand. Doch erst Bürgermeister Sergej Sobjanin hat die Entscheidung getroffen, das historische Projekt an die Hand zu nehmen. Das Abrissprogramm gehört zu den gigantischten der Geschichte und kostet voraussichtlich 3,5 Milliarden Rubel, umgerechnet 51 Milliarden Euro. Bis zu einer Million Bewohner müssen umgesiedelt werden.

Die Pläne stossen in der Bevölkerung nicht überall auf Gegenliebe. Mitte Mai strömten über 20'000 Moskauer zu einer Demonstration gegen die geplanten Abrisse. Viele Menschen haben Angst, zugunsten der Baubranche an die Ringautobahn MKAD gedrängt zu werden.

Heute sind die als «Chruschtschowka» bekannten Gebäude kaum aus dem Stadtbild wegzudenken. Während die niedrigen Decken und engen Zimmer für viele ein Gräuel sind, gehören sie für andere Russen zu ihrer Identität.

Wohnungen fürs Kollektiv

Wer die Wohnungsfrage in Moskau jedoch nur anhand des Abrissprogramms bewertet, erfasst nur einen Bruchteil ihrer Vielfältigkeit. In der Vergangenheit wurde die Wohnungsfrage durch den sozialistischen Wohnungsbau beantwortet, bei dessen Entscheidungen das Individuum kein Mitspracherecht hatte. Doch das enge Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Milieus in Kommunalwohnungen war eine grosse Belastung, die bis heute Auswirkungen auf die russische Kultur hat.

Erst die von Chruschtschow beauftragten und in Windeseile produzierten Plattenbauten ermöglichten dem sowjetischen Bürger, Rückzug und einen Hauch von Freiheit zu finden. Im modernen Russland gibt es nun endlich auch als Individuum die Möglichkeit, die Wohnungsfrage zu beantworten. Doch wie im Kapitalismus üblich, ist sie vor allem eine Geldfrage. Wer kein Geld hat, um in einem modernen Bau zu wohnen, ist auf das Erbe der sowjetischen Vergangenheit angewiesen – oder auf eigene Kreativität. Es gibt Menschen, denen es trotz widriger Umstände gelungen ist, eine originelle und gemütliche Antwort auf die quälende Wohnungsfrage zu finden.