Annegret ist 26 und arbeitet in Berlin als Pädagogin. Am Sonntag geht sie wählen. Darüber sollte sich eigentlich Martin Schulz freuen, denn Annegret zählt mit ihrem Job und ihrem Alter zur typischen Zielgruppe der SPD. Im Zweifel auch der Grünen. Die Grünen hat sie sogar schon einmal gewählt, erzählt sie. Doch die junge Frau wird ihr Kreuz am Sonntag nicht links der Mitte machen, sondern auf der anderen Seite.

«Ich mag Angela Merkel», sagt Annegret, die mit ein paar Freunden von der CDU zum Wahlkampfabschluss des SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz auf den Berliner Gendarmenmarkt gekommen ist. Sie lobt die Beständigkeit, mit der die Kanzlerin während der letzten Jahre das Land geführt habe.

Da sie selber mitten in der Familienplanung stecke, habe sie besonderen Wert auf die Themen Kindergeld und Ganztagesbetreuung gelegt – und wurde fündig bei der CDU. Die Sozialdemokraten seien kein Thema für sie, sagt Annegret. Die hätten so viel versprochen vor der Wahl, das sei alles gar nicht zu bezahlen. Merkels Wahlkampf dagegen «war realistisch».

Grenzöffnung als Wendepunkt

Ein weiterer Punkt ist indes zwingend, will man die Präferenz von Annegret – und zugleich die politische Haltung von so vielen anderen jungen Deutschen – für Merkel verstehen: die Haltung der Kanzlerin in der Flüchtlingsfrage. Einen «sehr humanen Akt» nennt die junge Berlinerin das Öffnen der Grenzen für die Flüchtlinge, die 2015 in Ungarn strandeten und über Österreich nach Deutschland kamen.

Wäre Merkel in diesem so schwierigen Thema den Hardlinern in der Union gefolgt, wäre die CDU heute kein Thema für Annegret. Jetzt hofft sie, dass die Kanzlerin Kanzlerin bleibt. Dass sie die Abschiebung von kriminellen Zuwanderern erleichtert, aber zugleich den Forderungen nach einer Obergrenze für Flüchtlinge widersteht und «ihre Haltung aufrechterhalten kann».

Tatsächlich hört man Geschichten wie diese derzeit in Deutschland häufiger. Junge Leute, die sich für die Konservativen begeistern – im ersten Moment tönt es paradox. «Wer unter 20 und nicht Links ist, hat kein Herz», lautet doch die erste Hälfte eines Spruchs, der in aller Kürze das Wahlverhalten der Jugend dem Wahlverhalten der Älteren gegenüberstellt.

Und der auch lange Zeit in Deutschland galt. Jung will Frieden und Gerechtigkeit und wählt links der Mitte, Alt interessiert sich für Rente und Pflege und wählt konservativ. Doch das scheint so nicht mehr zu stimmen. In Deutschland ist etwas gehörig aus der Norm gefallen.

Verlorenes Vertrauen

Besonders gut lässt sich das an der inoffiziellen U18-Wahl – einer Veranstaltung, bei der vor einer Woche über 200 000 Kinder und Jugendliche mitmachten – beobachten. Auf 28 Prozent kam die Union aus CDU und CSU.

Die Sozialdemokraten landeten mit nur 20 Prozent auf Rang zwei. Dahinter die Grünen und die Linken – und vor den Liberalen von der FDP liegt die AfD.

Ähnlich sieht es bei der Gruppe aus, aus der Annegret in diesem Jahr nur ganz knapp herausgefallen ist – und die am Sonntag wählen darf: Die 18- bis 25-Jährigen favorisieren ebenfalls die CDU. Oliver D’Antonio, der an der Uni Kassel lehrt, sieht einen Grund dafür im verlorenen Vertrauen: Rot-Grün habe Dinge versprochen und das Gegenteil getan – etwa Soldaten in den 90ern in den Kosovo geschickt, was für viele junge, überzeugte Grünen-Anhänger ein unerhörter Vorgang war.

Die SPD wiederum habe ihre Versprechen in Sachen sozialer Gerechtigkeit nicht gehalten. In der Folge wendeten sich viele Junge von ihrem traditionellen politischen Zuhause ab. Parallel dazu manövrierte Merkel ihre Partei immer weiter nach links – und wurde durch Aktionen wie die Grenzöffnung von 2015 für viele Junge erst wählbar.

Kommt hinzu, dass ein grosser Teil der Jungwähler politisch gar nichts anderes kennt als Merkel, die Kanzlerin. Dass sie dies auch in den nächsten vier Jahren sein wird, dafür werden nicht zuletzt Annegret und ihre Altersgenossen am Sonntag aller Wahrscheinlichkeit nach sorgen.