Am Samstag beraten die spanischen Minister über das Schicksal der Katalanen. Weil deren Präsident Carles Puigdemont die Unabhängigkeit ausgerufen hat, wollen sie seine Regionalregierung entmachten. Da hilft es auch nichts, dass Puigdemont die Unabhängigkeit gleich wieder suspendiert hat und ständig das Gespräch anbietet. Auf dem Tisch liegt der Artikel 155. Er kommt zum Zug, wenn eine Region sich über die Verfassung hinwegsetzt. Und das taten die Katalanen mit ihrem Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober. Nun will Madrid für Katalonien Neuwahlen im Januar 2018 organisieren.

Während sich katalanische Politiker noch darüber streiten, ob und wann sie die Unabhängigkeit definitiv ausrufen wollen, findet der Protest neue Formen. Über die sozialen Medien wurde dazu aufgerufen, am Freitagmorgen massenhaft Geld abzuheben. Kaum waren die Bankschalter offen, kursierten Bilder von Schlangen vor Filialen und Selfies mit Geldscheinen. Abgesehen hatte es die Bewegung auf die Banken Sabadell und Caixa. Die beiden Geldinstitute haben vor wenigen Tagen ihren juristischen Sitz aus der Region Katalonien weg nach Alicante beziehungsweise Palma de Mallorca verlegt.

Das nehmen ihnen einige Katalanen sehr übel, wie die «Schweiz am Wochenende» bei Gesprächen mit Protestierenden vor Bankfilialen im Viertel Gracia zu Barcelona erfuhr (siehe Umfrage oben). Der Protest richtete sich auch gegen die Verhaftung zweier Aktivisten am Montag. Der «Bank Run» der Katalanen dürfte aber in Zeiten von Negativzinsen wohl eher symbolisch als ökonomisch wirken.