Quim Torra besetzte bisher wichtige Positionen innerhalb der Unabhängigkeitsbewegung. So war er etwa Präsident der Vereinigung Òmnium Cultural, welche die Demonstrationen der Separatisten mitorganisierte. Im Parlament ist Torra aber ein Neuling. Erst im Dezember ist er ins Parlament gewählt worden.

Als Puigdemont seinen Namen nach drei gescheiterten anderen Kandidaturen ins Spiel brachte, suchten seine politischen Gegner nach heiklem Material in seiner Vergangenheit. Fündig wurden sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dort äusserte sich Torra wiederholt abfällig und pauschalisierend über «die Spanier». Diese hätten etwa nur «das Ausplündern» im Sinn oder das Wort «Scham» aus ihrem Vokabular gestrichen. Als seine alten Tweets für Schlagzeilen sorgten, löschte er sie. In seiner gestrigen Rede vor dem Parlament entschuldigte er sich gar dafür.

«Schweizer Messerstiche»

Torra empfahl sich auch mit seiner beruflichen Erfahrung für den Posten des Präsidenten. Der Anwalt arbeitete lange beim Schweizer Versicherungskonzern Winterthur. Seine Karriere nahm nach der Übernahme durch den französischen Axa-Konzern ein jähes Ende, das er in einem Buch mit dem Titel «Schweizer Messerstiche» verarbeitet. Das autobiografische Werk bleibt eine Ausnahme. Lieber widmete sich Torra als Autor und Verleger historischen Figuren des katalanischen Separatismus.

In den Augen der spanischen Loyalisten ist Torra ein radikaler Separatist, den es zu denunzieren gelte. So kündigte die Führerin der liberalen Partei Ciudadanos, Ines Arrimadas, an, seine Äusserungen zu übersetzen, um deren «fremdenfeindlichen Inhalt» weltweit bekannt zu machen.

Doch die Kritik kommt auch von links. Die Bewegung Candidatura per l’Unitat Popular (CUP) hat ihm die Stimme gestern verweigert. Damit drückte sie ihre Skepsis gegenüber seiner abwartenden Haltung aus. Die Antikapitalisten wünschen sich konkrete Schritte in Richtung einer tatsächlichen Unabhängigkeit. Dennoch ermöglichte die Gruppe Torras Wahl, indem die vier Abgeordneten sich der Stimme enthielten. Torra mässigte zuletzt seinen Ton. Er richtete ein paar versöhnliche Worte auf Spanisch an die Bevölkerung und rief den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zum Dialog auf. Als Nächstes muss ausgerechnet der spanische König Felipe VI. dem Republikaner Torra formell die Einsetzung als Regionalpräsident bewilligen. Die Regierungsbildung soll dann am Donnerstag stattfinden.