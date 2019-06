Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionschefin der SPD wird die taumelnde Partei kommissarisch von einem Trio geführt. Die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel wurden gestern vom Parteivorstand mit der vorübergehenden Führung beauftragt.

«Es ist heute ein sehr ernster Tag», meinte Schwesig bei einem gemeinsamen Presseauftritt am Nachmittag. Schäfer-Gümbel sieht im Rücktritt von Nahles «eine Chance für einen Neuanfang.» Die Reihen in der zerstrittenen Partei sollen geschlossen werden, kündigte das Trio an. Wenige Stunden zuvor verabschiedete sich die 48-jährige Andrea Nahles mit einer emotionalen Rede von der grossen Politik, wie Dreyer berichtete. Den vor dem Sitzungszimmer wartenden Medienvertretern gegenüber sagte sie ein freundliches «Machen Sie es gut», dann trat die Vollblutpolitikerin ab – Berichten zufolge wird Nahles ihre politische Karriere komplett beenden.

Wahl im Herbst oder im Winter?

Noch immer nicht geklärt ist die Frage, wie es in der Regierung aus Union und SPD weitergehen wird. An einer weiteren Sitzung des Parteivorstandes in drei Wochen soll der künftige Weg geklärt werden. So etwa die Frage, ob der oder die neue Vorsitzende an einem ordentlichen Parteitag erst im Spätherbst oder gar Winter gewählt werden soll oder ob ein Sonderparteitag noch im Sommer Klarheit über die künftige Führungsspitze der Partei bringen wird. Bislang sind keine Namen möglicher Kandidaten bekannt, auch nicht für eine mögliche Doppelspitze.

Bis gestern hagelte es für den Verschleiss-Job eine Absage nach der anderen. Bereits am Sonntag betonte Vizekanzler Olaf Scholz, dass er sein Amt als Finanzminister nicht gegen den Posten als Parteichef eintauschen wolle. Auch Schwesig, Dreyer und Schäfer-Gümbel beteuerten gestern, keine Ambitionen auf das Amt zu haben. Ebenso liess sich der als potenzieller neuer SPD-Chef gehandelte niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil vernehmen. Allerdings: Vielleicht liegt für die SPD gerade im Umstand die grosse Chance, dass altbekanntes Personal nicht an die Parteispitze drängt.