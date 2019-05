Henning Scherf, 80, erscheint mit leichter Verspätung zum Termin in der Bibliothek des Bremer Rathauses, eines der bedeutendsten Bauwerke der Gotik in ganz Europa. Durch die Fenster geht der Blick direkt auf den hübschen mittelalterlichen Marktplatz, just gegenüber der Bibliothek erhebt sich imposant der St. Petri Dom.

Alleine seines hohen Alters wegen steht Scherf auch für eine einstmals so stolze Bundes-SPD, die noch Leute wie Willy Brandt und Helmut Schmidt in ihren Reihen hatte. Diese glorreichere Epoche hat er noch selbst erlebt und mitgestaltet, von 1984 bis 1999 gehörte er dem Bundesvorstand der SPD an, er arbeitete auch an der Seite von Altkanzler Gerhard Schröder.

Die Zeiten haben gedreht, inzwischen ist Bremen so etwas wie die letzte Bastion der Genossen. Seit 1946 regieren die Sozialdemokraten ohne Unterbruch in der 500 000-Einwohner-Stadt im hohen Norden, keine andere Partei kann eine derartige Konstanz in einem Bundesland oder Stadtstaat vorweisen, nicht einmal die CSU in Bayern. Nun werden die Bremer wieder zur Wahlurne gerufen, am 26. Mai. Zeitgleich mit den Europawahlen wird die Bremer Bürgerschaft neu zusammengestellt.

«Dahin gehen, wo es wehtut»

Scherf ist ein besonnener Analytiker, der den gesellschaftlichen Herausforderungen seinen ungebrochenen Optimismus entgegensetzt. Ein Mann mit Jahrgang 1938 hat stets die verheerende deutsche Geschichte im Blick, wenn er über Politik sinniert. Die SPD brauche ein zukunftsgewandtes Gegenmodell zu Nationalismus und Ausgrenzung, zum gegenwärtigen «Krisengewurschtel» in Berlin, sagt er. Zuversicht als Mittel gegen jene politischen Kräfte, die Angst und Schrecken verbreiten.

Bisweilen klingt, was Scherf erzählt, wie die Utopie einer perfekten Gesellschaft, in der Ungerechtigkeit überwunden ist, in der alle den weiten Blick eines Hanseaten haben, wo die bunte, offene Gesellschaft harmonisch miteinander funktioniert: «Nach vorne schauen kann man nur, wenn man eine Perspektive hat und wenn man den Menschen Zuversicht vermittelt auf das, was kommen wird», meint Scherf und fügt hinzu: «Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit den Angstmachern in einen Wettlauf geraten. Wir müssen Hoffnung ausstrahlen.»