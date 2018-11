Zu Beginn einer Woche, in der Premierministerin Theresa May auf einem Sondergipfel Grossbritanniens EU-Austritt besiegeln wollte, gaben sich beide Seiten weiterhin zuversichtlich für eine baldige Einigung. Dem Vernehmen nach sind mehrere hundert Seiten der eigentlichen Austrittsvereinbarung sowie einer politischen Erklärung über die zukünftige Zusammenarbeit unterschriftsreif. Umstritten bleibt eine Garantie zum künftigen Status von Nordirland.

Aus Brüssel hatte es bereits vergangene Woche geheissen, man bereite sich auf einen möglichen Sondergipfel am 25. November vor. Presseberichten zufolge sprach Mays Brexit-Sherpa Oliver Robbins bis in die frühen Morgenstunden des Montags in Brüssel mit Barniers Mitarbeiterin Sabine Weyand. Offenbar wollen beide Seiten ihren guten Willen betonen. Am grundsätzlichen Meinungsunterschied hat sich aber nichts geändert. Er betrifft vor allem die Garantie, dass die innerirische Grenze zwischen dem EU-Binnenmarkt und dem zukünftigen Drittland Grossbritannien auch in Zukunft offenbleiben soll. Dies hatte London in der gemeinsamen Erklärung vor Jahresfrist bereits zugesagt, will nun aber die Konsequenzen – den Verbleib Nordirlands in der Zollunion sowie Teilen des Binnenmarktes – nicht wahrhaben. Dadurch werde ein Teil des Vereinigten Königreiches auf inakzeptable Weise wirtschaftlich anders behandelt als der Rest, heisst es zur Begründung. Dahinter steckt die Furcht, andere Brexit-feindliche Landesteile wie Schottland oder London könnten ähnliche Privilegien in Anspruch nehmen.