Simpson war in zweiter Ehe mit einem britisch-amerikanischen Geschäftsmann verheiratet, als Eduard ein Auge auf sie warf. «Es war eine Obsession, wie die Journalistin Anne Sebba in ihrem Buch über den royalen Skandal schreibt. (Das Werk ist leider nicht in deutscher Übersetzung erhältlich.) 1937 heirateten die beiden, und Simpson, die aus Baltimore (Maryland) stammte, trug fortan den Titel «Duchess of Windsor».

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs sympathisierte das Paar mit Nazi-Deutschland, was ihnen viele Briten nie verziehen. Der Ex-König starb 1972, im Exil in Frankreich. Seine Frau verschied 1986, im Alter von 89 Jahren, nachdem sie ihren Lebensabend in Paris zurückgezogen und verbittert verbracht hatte.

Ein Hauch von Hollywood

Weit glücklicher verlief indes die Liebesgeschichte zwischen Grace Kelly und Fürst Rainier III. von Monaco. Kelly war ein junger Hollywood-Star, die in späteren Klassikern wie «Zwölf Uhr mittags», «Das Fenster zum Hof» und «Die oberen Zehntausend» prägende Rollen gespielt hatte. 1955 führte sie die amerikanische Delegation am Filmfestival in Cannes ein, wo sie (nach einigem Hin und Her) auch den Herrscher des benachbarten Kleinstaates traf.

Die beiden blieben im Kontakt, und 1956 hielt Rainier um ihre Hand an. Die Hochzeit ging im Frühjahr 1956 über die Bühne. Kelly zog sich dann aus dem Filmgeschäft zurück, auch weil ihr Gatte stets um das Image des Kleinstaates besorgt war. Stattdessen konzentrierte sich Fürstin Grazia Patrizia von Monaco auf ihre Familie und ihre gemeinnützige Arbeit. Im Jahr 1982, im Alter von 52 Jahren, starb sie bei einem Autounfall, auf der Route de la Turbie im französischen Cap-d’Ail, im Beisein ihrer Tochter Stéphanie.