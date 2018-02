Jährlich kommt es vor allem in angelsächsischen Medienberichten zu rund 300 solchen falschen Bezeichnungen — die jedoch oft geografisch gemeint sind. Der Lapsus widerfährt indes auch immer wieder deutschen Medien, was in Polen besonders schwer wiegt. So bewarb das ZDF 2013 eine Filmreihe über KZs der Nazis mit dem Verweis auf «polnische Todeslager». Der Sender entschuldigte sich erst nach einem längeren Gerichtsfall, doch nicht nur bei den einstigen polnischen Lagerinsassen ist böses Blut geblieben.

Nicht auf die Opfer geachtet

Der Wunsch, solches per Gesetz zu verhindern, ist alt. Doch erst die aussenpolitisch kaum interessierte rechtspopulistische PiS-Regierung hat dies nun in die Tat umgesetzt. Dabei wurde allerdings vor allem auf die eigene Befindlichkeit und zu wenig auf jene der Holocaust-Opfer geachtet. In der Gesetzesnovelle heisst es nämlich wörtlich: «Wer öffentlich (…) dem polnischen Volk oder Staat die Ver- oder Mitverantwortung an Naziverbrechen zuschreibt (…) oder die Verantwortung der wirklichen Täter an diesen Verbrechen vermindert, muss mit einer Geld- oder Gefängnisstrafe rechnen.»

Vor einer solchen Formulierung warnte bereits am Wochenende die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem: «Das Gesetz kann die historische Wahrheit der Mithilfe verwischen, die Deutsche beim Holocaust von der polnischen Gesellschaft erhielten», heisst es in einer Stellungnahme. Ähnliche Befürchtungen hatte bereits am Samstag auch Regierungschef Benjamin Netanjahu geäussert.

Erste lokal begrenzte historische Studien haben ergeben, dass angeblich bis zu zwei Drittel jener Juden, die es geschafft hatten, aus den Ghettos zu fliehen oder sich vor der Nazi-Zwangsumsiedlung dorthin zu verstecken, später von den Polen freiwillig den Deutschen übergeben wurden.