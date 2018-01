Das sagen in der Schweiz lebende Amerikaner und USA-Kenner

Mit ihrer Plattform americanswelcome-expats.swiss hilft Anne Liebgott Expats aus den Staaten, sich in der Schweiz zurechtzufinden. Ein politisches Jahr wie das vergangene hat Liebgott, die seit den 1970er-Jahren in der Schweiz lebt, auch noch nicht gesehen. «Es gibt keine Vergleichsmöglichkeit», sagt sie, und beklagt eine neue Dimension der Polarisierung. «Die Emotionen kochen hoch!» Zwar sieht Liebgott erste positive Entwicklungen in der amerikanischen Wirtschaft. Allerdings sei es zu früh, um Bilanz zu ziehen: «Nach drei Jahren wissen wir mehr.»

Ron Banks äussert sich zur US-Politik aufgrund des neutralen Charakters seiner Organisation nur privat. Für ihn war Donald Trump aus diplomatischer Sicht keine Hilfe für das Bild der Vereinigten Staaten. «Er hat den Respekt vieler bedeutender Politiker weltweit verloren und die globale Führungsrolle Amerikas beschädigt.» In politische Diskussionen werde Banks selber nicht verwickelt, darum habe sich der Umgang mit den Menschen in der Schweiz in der Ära Trump nicht wirklich verändert. «Die meisten verstehen, dass es einen riesengrossen Unterschied zwischen Politikern und der Bevölkerung gibt.» In den Ferien sei er im Iran gewesen und habe selbst dort als Amerikaner keine Probleme gehabt. «Wir wurden von den Menschen warm und freundlich empfangen.» Die Leute seien gar auf der Strasse zu ihm gekommen und hätten ihn mit «Willkommen im Iran» begrüsst. (FHO)

Dwaine Wood (52), American-Football-Trainer aus Rheinfelden: «Trump wird die ganze Welt noch sehr positiv beeindrucken»

Dwaine Wood ist zufrieden: «Meinem Heimatland geht es schon viel besser», sagt der 52-Jährige. Viel besser als noch vor Jahresfrist, als Donald Trump endlich das Zepter übernehmen durfte. «Seit Trump im Amt ist, verfolge ich das Geschehen in den USA, wie ich es noch nie zuvor getan habe.» Wood will verhindern, von Dritten mit Fehlinformationen versorgt zu werden. «Ich glaube nur noch, was ich von Trump selber sehe und selber höre. Viele meiner Freunde hier in der Schweiz sind sehr kritisch, aber die meisten haben nichts direkt erfahren. Sie lesen oder hören es irgendwo. Das reicht mir nicht mehr.» An Trump schätzt er vor allem, dass er «keiner dieser verlogenen Politiker ist». Wood ist überzeugt, dass «Trump die ganze Welt noch auf sehr positive Weise beeindrucken wird. Es ist so aussergewöhnlich, was er in dieser kurzen Zeit alles erreicht hat.» (dfs)