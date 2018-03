Bei Nichtbeteiligung an der Regierung gibts vermutlich Neuwahlen. Wie die ausgehen würden, kann man sich ausrechnen. Die AfD wird noch stärker, die SPD sinkt weiter ab. Die Menschen identifizieren sich nicht gerne mit Verweigerern.

Mitregieren aus Angst vor Neuwahlen – selbstbewusst klingt das nicht.

Die SPD-Basis ist sauer. Sauer auf den vormaligen Parteichef Martin Schulz und die SPD-Spitze. Völlig zu Recht. Aber diesen Ärger jetzt in eine politische Entscheidung umzumünzen, wäre ein Fehler. Die GroKo-Gegner argumentieren aus Ärger und Enttäuschung, denken aber nicht darüber nach, was gut für die Partei ist. Der Blödsinn fängt mit den Argumenten an, wonach sich die Partei in der Regierung nicht erneuern könne. Das ist Quatsch, weil das niemand weiss. Die Erneuerung kann auch in der Opposition schieflaufen. Umgekehrt kann man sich genauso gut in der Regierung erneuern.

Sie arbeiteten eng an der Seite des SPD-Kanzlers Willy Brandt. Welche Antworten auf den Niedergang der SPD würde Brandt heute geben?

Er würde ihr raten, endlich Antworten auf die Zeit der Globalisierung und der gesellschaftlichen Spaltung zu geben. Die SPD wird nicht mehr als die Partei mit den grossen sozialpolitischen Visionen gesehen. Stichwort Rentensicherheit, medizinische Grundversorgung, Verkehrsanbindung, Digitalisierung und damit verbunden die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Hartz-IV-Reform von Gerhard Schröder ist nicht der alleinige Grund für den Niedergang der SPD, es liegt auch nicht an Frau Merkel, dass die SPD ihre eigene Politik nicht gut verkaufen konnte. Es liegt an der SPD und ihren Ministern selbst. Es gab in der letzten Legislatur drei grössere Ereignisse, welche die SPD thematisch nicht besetzt und den Menschen aus ihrer Sicht folglich nicht erklärt hat: Die Zuwanderung, humanitär vertretbar, aber mit Folgen für die Gesellschaft. Den Brexit mit Folgen für Europa. Und die Ehe für alle, ein weiterer Schritt zur Liberalisierung der Gesellschaft, der nicht von allen Menschen verstanden wird. Hinzu kommt eine Dummheit der SPD-Spitze im Umgang mit der Alternativen für Deutschland.

Dummheit?

Die SPD-Spitze pöbelt in gleicher Weise, wie die AfD-Spitze eben rumpöbelt, gegen die AfD-Mitglieder zurück. In Interviews warnen Minister wie Schulz und Gabriel davor, dass zum ersten Mal seit 1945 eine rechtsradikale Kraft im Parlament vertreten sei. Das ist Quatsch, unter Konrad Adenauer waren wirkliche Nazis in Regierung und Parlament. Wer zu Pegida geht, wird von der SPD in rüder Weise verunglimpft, anstatt dass man sich mit den Menschen und ihren Beweggründen auseinandersetzt. Bei der AfD sitzen keine Dumpfbacken wie bei der NPD. Die SPD muss sich dieser Partei weit intelligenter stellen als bislang. Psychologie ist das A und O in der Politik. Doch solange die SPD nicht verinnerlicht hat und spürt, wie sie mit den verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen umzugehen hat, wird die Partei weiter untergehen.

Sie traten in die SPD ein, als die auf Bundesebene über 40 Prozent der Stimmen geholt hatte. Sind diese Zeiten endgültig vorbei?

Auf längere Sicht ja. Im Parlament sitzen nun nicht wie früher zwei, höchstens vier Parteien. Die Opposition ist gestärkt. Zudem kommen durch die AfD nun auch Meinungen von Teilen der Gesellschaft ins Parlament, die es in unserem Land eben auch gibt. Das kann die Debatte im Parlament und damit die Demokratie stärken. Ich hoffe, dass die SPD endlich die Psychologie des Wahlvolkes lernt. Bislang jedenfalls hat die Partei die Psychologie der Wähler ignoriert. Das war ihr grösster Fehler überhaupt.

Fraktionschefin Andrea Nahles soll die Partei in eine bessere Zukunft führen. Kann sie das?

Eine Partei braucht Persönlichkeiten. Wenn die Mehrheit Frau Nahles haben will, na bitte. Jedenfalls kommt in der SPD nun die Zeit der Frauen. Es fehlt der Partei an Männern, die irgendwie beeindruckend sind. In der SPD gibt es einige Frauen mit Format. Zum guten Glück.

Sie sind seit 54 Jahren Mitglied der SPD. Bleiben Sie in der Partei?

Es ist nicht einfach, in dieser Zeit der SPD treu zu bleiben. Wenn die Mitglieder Nein zur Koalition sagen, werde ich mir überlegen müssen, ob die SPD noch meine Partei ist. Andererseits: In jedem Niedergang liegt auch eine Chance.