Das Umdenken ist erforderlich, weil der zweite Louvre nicht nach Perioden oder Regionen ausstellt, sondern «transversal», wie sein Direktor Manuel Rabaté sagt. Die verschachtelten Abteilungen tragen Namen wie «erste Dörfer», «Am Hof der Prinzen», «Kosmographien» oder «universelle Religionen» – genannt sind Buddhismus, Christentum, Islam.

Diese Gliederung folgt gemäss Rabaté «den Gemeinsamkeiten zwischen den Zivilisationen und Epochen». Nicht immer werden sie ersichtlich. Bisweilen wirkt das ökumenische Angebot eher wie ein Sammelsurium musealer Blockbuster – von arabischen Geldgebern gewünscht und finanziert, von Franzosen wie Rabaté oder Nouvel inszeniert. Das ist schade, denn Abu Dhabi wäre durchaus prädestiniert, eine globale Sicht von West und Ost, Europa und Orient, afrikanischen bis japanischen Kunstobjekten zu vermitteln: Das grösste der sieben vereinten Emirate liegt geografisch wirklich zwischen den Kulturen, auch zwischen Wüste und Wasser, und zwischen Aufbruch und Tradition.

Der Direktor der emiratischen Kultur- und Tourismusbehörde, Mohamed Khalifa Al Mubarak, betont in seiner Begrüssungsrede vor 500 Journalisten mehrfach, der Louvre Abu Dhabi sei «nicht nur ein Museum, sondern ein Zentrum der Toleranz». Geschmälert wird dieser Anspruch einzig durch die Absenz von unbekleideten Akten. Bellinis «Jungfrau mit Kind» trägt glücklicherweise ein Kopftuch.

Wie Doha oder Dubai, die beiden anderen Wolkenkratzermagnete am Golf, setzt das gesellschaftlich und religiös aufgeschlossene Scheichtum Abu Dhabi auf Museen, Festivals und Tourismus, um für die Zeit nach dem Öl und Erdgas vorzusorgen. Der neue Louvre ist nur der erste Stein eines ganzen Kulturdistriktes, der auf der Saadiyat-Insel am Rande der Millionenmetropole für 27 Milliarden Dollar aus dem Boden gestampft wird. Auf den Baubeginn warten auch der Ableger des New Yorker Guggenheim-Museums und ein Nationales Zayed-Museum, dazu Golfplätze, Konzerthallen und riesige Hotelkomplexe.

Völkerverbindende Wirkung

Als Abu Dhabi 2007 in Paris vorstellig wurde und einen Louvre-Zwilling am Golf anregte, winkte dessen Pariser Vorsteher Henri Loyrette entschieden ab. Bald aber setzten sich die Argumente des Scheichtums durch. Die Emirate zahlen allein für die auf dreissig Jahre befristete Benutzung des Namens «Louvre» 400 Millionen Euro. Dazu kommen 190 Millionen für Leihgaben wie etwa einen da Vinci (seine Mona Lisa natürlich ausgenommen). Weitere 165 Millionen gibt es für die technische Hilfe durch Experten der zwölf bekanntesten Museen Frankreichs.

Die Sammlung wurde faktisch nach dem Prinzip zusammengestellt: Die Emirati schlagen vor, die Franzosen entscheiden. Und dann zahlen die Emirati. Letztere stellten die Zahlungen mindestens einmal ein, weil sie mit der Wahl nicht zufrieden waren. Zum Schluss einigte man sich aber stets, während die Amerikaner des Guggenheim-Museums mangels französischer «Souplesse» noch nicht so weit gekommen sind.

Vor allem aber war den Franzosen nicht nur an Kulturexport in einen Wüstenstaat gelegen. Vor zehn Jahren, also fast gleichzeitig mit dem Louvre-Abkommen, kauften die Emirate 40 Exemplare des Riesen-Airbus A380. Dann einigte sich der damalige Präsident Nicolas Sarkozy auf die Eröffnung eines französischen Militärstützpunktes in Abu Dhabi, der heute nur 30 Kilometer vom neuen Louvre entfernt ist. Sarkozy nannte es eine «strategische Partnerschaft» mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das hinderte die Emirati nicht, ein paar Jahre später keine französischen, sondern südkoreanische Atomkraftwerke zu kaufen. Etwa zur gleichen Zeit zirkulierten Berichte von Human Rights Watch, die 5000 asiatischen Gastarbeiter der pharaonischen Louvre-Baustelle würden nicht immer nur gut behandelt. Jean Nouvel wollte von nichts wissen.

Neuerdings sucht Frankreich zu mässigen, während die verjüngte Führung der Vereinigten Arabischen Emirate militärisch in Jemen eingreift und als treibende Kraft hinter dem Versuch gilt, Nachbar Katar – einen anderen Verbündeten Frankreichs in der Region – zu isolieren. Alles in allem hält aber die strategische Entente zwischen Paris und Abu Dhabi. Nicht nur, aber auch dank dem Louvre Abu Dhabi, dem völkerverbindenden Museum.