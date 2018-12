Auf einen Karton hat jemand die Worte «Je suis Strasbourg» gekritzelt. Ein paar Kerzen stehen vor dem Schaufenster einer Parfümerie, daneben liegen Blumen. Es ist die Ecke in Strassburgs Innenstadt, in welcher der Schwerkriminelle und mutmassliche Attentäter Chérif C. (29) am Dienstagabend Passanten niederschoss. Ein Franzose und ein Thailänder sind tot, ein Afghane ist hirntot. 15 Menschen sind verletzt, einige von ihnen schwer. Wie die meisten Geschäfte bleibt am Tag danach auch die Parfümerie geschlossen. Vor dem Schaufenster liegen sich Jade, Soizic und Camille in den Armen. Die drei jungen Frauen wohnen zwei Häuserblocks weiter in einer WG. Bei der Parfümerie haben sie eine Kerze angezündet. Sie wollen den Vorabend verarbeiten. «Wir trauern, sind immer noch geschockt», sagt Soizic. Camille war auf dem Heimweg, als sie die Schüsse hörte. Und dann die schwerbewaffneten Sicherheitskräfte auf sich zu rennen sah. Camille versteckte sich mit anderen Passanten. «Wir wussten nicht genau, was los war.» War es ein Attentäter? Waren es mehrere? Bilder vom terroristischen Anschlag in Strassburg:

Plötzlich waren sie zurück, die Bilder von der Terrornacht in Paris vor drei Jahren, in der 130 Menschen an mehreren Orten der französischen Hauptstadt den Tod fanden. Nur war es diesmal nicht weit weg in Paris, sondern hier, im Elsass. Als Camille bei ihren Mitbewohnerinnen zu Hause war, war es längst tiefe Nacht. Das Sirenengeheul war verstummt. «Kein Hund war mehr auf der Strasse», sagt Camille. Totenstille. Abgeriegelte Innenstadt Niemand will am Tag danach flanieren. Die Weihnachtsmärkte, die auf mehreren Plätzen der Innenstadt stattfinden, sind ohnehin geschlossen. Und bleiben es auch am Donnerstag noch. Auch die meisten Geschäfte und Restaurants haben gar nicht erst geöffnet. Im Hauseingang gleich gegenüber der Kathedrale Notre-Dame öffnet ein älteres Ehepaar die Haustüre. Nur wenige Meter trennt seine Wohnung von der Strasse, in der am Vorabend die Schüsse fielen. Direkt mitbekommen haben die beiden aber nichts. «Erst als unsere Verwandten aus Amerika anriefen und fragten ‹Was ist los in Strassburg?› schalteten wir den Fernseher ein.» Der Mann ist überzeugt: «Frankreich wurde auf dem falschen Fuss erwischt. Sämtliche Sicherheitsbehörden waren doch wegen der Gelbwestenproteste abgezogen worden.»

Eine Vermutung, die in Strassburg häufig zu hören ist. Viele haben das Gefühl, wegen der wütenden Bürgerproteste der vergangenen Wochen sei die Terrorgefahr in den Hintergrund geraten. Manche fragen sich: Wie konnte Chérif C. seine Waffe unbemerkt in die Innenstadt bringen? Immerhin war der Zugang wegen der Weihnachtsmärkte auch schon vor dem Attentat nur via Sicherheitsschleusen möglich. Chérif C. schaffte es auch wieder weg. Eine Grossfahndung blieb erfolglos. Zwar wurde er in einem Schusswechsel mit der Armee verletzt, die Behörden vermuteten ihn gestern bereits im nahen Deutschland. Nicht nur die Grenze zu Baden Württemberg wurde indes abgeriegelt. Auch an der Grenze zur Schweiz kontrollierten die Grenzwächter verstärkt.

Der Täter: Die Spur führt auch in die Schweiz Der mutmassliche Attentäter von Strassburg ist auch in Deutschland und in der Schweiz mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er sass in Basel im Strafvollzug wegen Raub- und Einbruchsdelikten. Trotz seiner Delikte in der Schweiz habe es für die Schweizer Behörden keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gegeben, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Polizei gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS. Der Mann habe in Basel eine mehrmonatige Gefängnisstrafe abgesessen. Die Grenzwacht habe die Sicherheitsvorkehrungen nach entsprechenden Informationen aus Frankreich erhöht. (sda)