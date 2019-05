Natürlich. Ich war an der ETH und mein Sohn hat mich angerufen. Der Einsturz war ein hochdramatischer Moment. In lebhafter Erinnerung geblieben ist mir aber etwas anderes.

Im Verlauf der Untersuchungen wandten sich die italienischen Behörden auch an einen Schweizer Sachverständigen. Bernhard Elsener ist ETH-Professor und Korrosionsexperte. Er wurde gebeten, Trägerteile der Brücke zu untersuchen, die bei dem Einsturz in die Tiefe fielen.

Bei dem Kollaps der Morandi-Brücke in Genua im August 2018 verloren 43 Menschen ihr Leben. Über 500 mussten ihr Zuhause verlassen. Nach dem verheerenden Einsturz begann die Diskussion um die Schuldfrage. Wie konnte es so weit kommen?

An was erinnern sie sich besonders?

In einem Dok-Film, der auf RSI gezeigt wurde, sah ich wie es in den ersten Tagen nach dem Einsturz ausgehen hat und unter welch Umständen und mit welchen bescheidenen Geräten Polizei und Feuerwehr die Toten bergen mussten. Das war prekär. Als ich als Experte zwei Wochen nach dem Einsturz vor Ort war, war Vieles bereits beseitigt. Nur noch die grössten und schwersten Betonbrocken lagen noch da.

Über acht Monate lang haben sie darauf den Einsturz der Morandi-Brücke untersucht. Jetzt schmeissen sie hin. Warum?

Die zeitliche Belastung wurde zu gross. Ich unterrichte Mitte Februar bis Ende Juni in Sardinien als Professor für Materialwissenschaften. Jede zweite Woche bin ich also in Sardinien. Den Rest des Monats habe ich in Genua verbracht. Das war zu viel für mich und meine Familie. Als ich die Belastung auch körperlich gespürt habe, habe ich mich dafür entschieden meinen Rücktritt einzureichen.

War es wirklich nur die zeitliche Belastung? In einem Interview mit RTS erklärten sie, dass etwas mit den Trägern der Brücke nicht stimmten. Darauf wurden sie harsch von den Anwälten und der italienischen Staatsanwältin kritisiert.

Meine Aussage war eine Tatsache, die schon bekannt war. Ich wurde kritisiert, weil ich in meiner Rolle als Experte darüber gesprochen habe. Der zunehmenden Druck aber auch sonst spürbar.