Imtiyaz war sieben, als der fremde Mann in sein Dorf kam, seinen Eltern Geld gab und ihn mitnahm. Zuerst war alles gut. Da war eine Wohnung in der grossen Stadt Delhi. In ihr lebten viele Kinder. Es gab zu Essen und einen Fernseher. Dann aber kam ein anderer Mann und nahm ihn mit in die Fabrik.

Er musste Muster auf Kleidungsstücke nähen, von morgens früh bis spätnachts. Wenn er sich mit den Nadeln in die kleinen Hände stach und sein Blut auf die Kleidungsstücke tropfte, dann schlug ihn der Mann. Wenn er weinte auch. Also lernte er, nicht zu weinen und sich nicht zu stechen. Einmal, erzählt Imtiyaz, sei er bei der Arbeit eingeschlafen. Da habe ihm der Mann mit einer Schere die Augenlider zerschnitten und ihm gesagt: Wenn du noch einmal einschläfst bei der Arbeit, dann steche ich dir die Augen aus.

Etwa 20 Kinder waren in dem Raum, in dem Imtiyaz arbeitete. Einmal im Tag gab es abgestandenen Reis zu essen und nachts konnten sie sich ein paar Stunden auf eine dünne Matte legen. Einmal pro Woche durfte Imtiyaz seine Eltern anrufen. Der Mann hörte genau mit, was er am Telefon erzählte. Imtiyaz log seine Eltern an und sagte, es gehe ihm gut. In Wirklichkeit aber ging es ihm schlecht. So schlecht, dass er noch heute nur leise und mit gesenktem Blick darüber spricht.

Inzwischen ist Imtiyaz 16. Die Wunden über seinen Augen sind verheilt, der Horror seiner Kindheit ist vorbei. Er wurde nach zwei Jahren aus der Textilfabrik in Delhi befreit. Seine Befreier waren Aktivisten der Organisation Bachpan Bachao Andolan (auf Deutsch: Bewegung zur Rettung der Kindheit), die seit ihrer Gründung im Jahr 1981 weltweit über 87 000 Kinder aus der Sklaverei befreit hat.

In Virat Nagar, einem kleinen Dorf im nordindischen Hinterland, hat die Bewegung ein Zentrum für befreite Kindersklaven eröffnet. Bal Ashram heisst das 13 Hektaren grosse Gelände. Es wirkt wie eine Parallelwelt inmitten des mausarmen Bundesstaats Rajasthan, in dem Kinderarbeit, häusliche Gewalt und Kinderehen so weit verbreitet sind wie kaum irgendwo sonst in Indien. Statt den mageren Kühen, die draussen auf den Staubstrassen stehen, grasen in Bal Ashram schnaubende Auerochsen. Statt den zerfetzten Leibchen, die den Bauern auf den Feldern von den Körpern hängen, tragen die Kinder hier blaue Trainingsanzüge und grüssen Besucher in höflichem Englisch.