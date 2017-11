Der "Black Rod" ist ein Mitglied des Oberhauses und hat bei der Eröffnung des britischen Parlaments nach Wahlen die Aufgabe, mit einem schwarzen Stab an die Tür des Unterhauses zu klopfen, um die Abgeordneten zur Thronrede der Queen ins House of Lords zu rufen. Auch andere Zeremonien leitet der "Black Rod".

Clarke zeigte sich am Freitag "zugleich geehrt und entzückt" von ihrer Ernennung. Die frühere Leiterin des Tennisturniers von Wimbledon wird den bisherigen "Gentleman Usher of the Black Rod" David Leakey ablösen, wenn dieser im Januar zurücktritt. Sie wird dann erste "Lady Usher of the Black Rod".