Das berichteten örtliche Medien am Sonntag (Ortszeit). Angetreten war die 45-Jährige gegen eine weitere Frau, die Ex-Richterin Desirée Charbonnet.

"Ich kann allen, die uns geholfen haben, bis hierher zu kommen, gar nicht genug danken", schrieb Cantrell am späten Samstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie kündigte an, ihr Amt "mit Integrität" ausüben zu wollen. Sie wolle eine Stimme für alle sein.

Cantrell wurde erst 2012 in den Stadtrat gewählt. Nach dem verheerenden Hurrikan "Katrina" im Jahr 2005 hatte sie für eine gemeinnützige Organisation gearbeitet, die beim Wiederaufbau der Stadt half. Der Sturm mit rund 1800 Toten hatte New Orleans besonders schwer getroffen. Cantrell tritt ihr Amt im kommenden Jahr an, wenn die Stadt ihr 300-jähriges Jubiläum feiert.