Das Hauptproblem für Brüssel lautet: Wie kann das Iran-Geschäft europäischer Unternehmen am Leben erhalten werden? US-Präsident Donald Trump hat bereits klargemacht, dass er seine neuen Iran-Sanktionen auch ausserhalb der USA auf nicht-amerikanische Unternehmen anwenden will. Das heisst, wenn europäische Firmen weiterhin im Iran geschäften, könnten ihnen hohe US-Bussen oder gar der Ausschluss aus dem US-Markt drohen. Ein Unternehmen mit grösseren Niederlassungen in den USA kann das kaum riskieren. Ohne die europäischen Investitionen und die Lieferung europäischer Produkte haben die Mullahs in Teheran aber kaum einen Grund, noch im Abkommen zu verbleiben.

Trump provozieren?

Für die EU gilt es nun, im Spannungsfeld zwischen US-Drohungen und iranischen Garantie-Forderungen einigermassen erfolgreich zu manövrieren. Ein hoher EU-Diplomat räumte gestern ein, dass es keine «Zauberlösung» ge- be. Prominent diskutiert wird die Anwendung des sogenannten «Blocking- Statuts», welches europäische Unternehmen verpflichtet, die US-Strafandrohungen nicht zu beachten. Als das Gesetz 1996 in Reaktion auf exterritoriale US-Sanktionen gegen Kuba, Iran und Libyen erlassen wurde, zog US-Präsident Clinton die Massnahmen zurück. Insofern kam es nie zur Anwendung und Insider werweissen, wie es sich in der Realität wegen seines konfrontativen Charakters auswirken würde. Sprich: Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sich Trump provoziert fühlt.

Eine etwas subtilere Massnahme könnten Finanzinstrumente zur Absicherung der Aktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen sein, die im Iran tätig sind. Drittens steht die Ausweitung der Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Debatte. Die Hauptherausforderung wird aber sein, Irans Öl-Exporte weiter zu ermöglichen. Sie sind für den Grossteil des iranischen Wirtschaftsaufschwungs verantwortlich, und da viele europäische Banken in den USA aktiv und potenziellen Strafmassnahen ausgeliefert sind, könnte sich die Zahlungsabwicklung der Ölgeschäfte verunmöglichen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird den 28 EU-Staats- und Regierungschefs heute beim gemeinsamen Abendessen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia Handlungsoptionen vorstellen. Die EU-Staatenlenker tref- fen sich dort zum Auftakt eines Gipfeltreffens am Donnerstag.

Ein weiterer Konfliktherd

In seinem Einladungsschreiben machte EU-Ratspräsident Donald Tusk klar, dass man über das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten im Allgemeinen reden müsse. Immerhin gibt es mit dem Streit um die Stahl- und Aluminium-Zölle mindestens einen weiteren akuten Konfliktherd. Hier gelte es die «volle Unterstützung der EU-Kommission bei ihren Verhandlungen mit den USA zu bestätigen». Tusk: «Es ist klar, dass es nicht die EU ist, die die transatlantischen Handelsbeziehungen einem Risiko aussetzt.»