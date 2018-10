«Die Leute wollen das, wir machen das», sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im September und kündigte das Ende der Zeitumstellung bis im Frühling 2019 an. Daraus wird nun vorerst nichts: Junckers Vorschlag lässt sich in so kurzer Zeit nicht umsetzen, wie die zuständigen Minister der EU-Mitgliedstaaten bei ihrem Treffen gestern im österreichischen Graz feststellten.

Man brauche «ein bisschen mehr Zeit», sagte Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer im Namen der Ratspräsidentschaft und verwies auch auf die Luftfahrtbranche, wo die Flugpläne schon 18 Monate im Voraus festgelegt werden. Als Kompromiss schlägt er vor, die Abschaffung bis zum Jahr 2021 zu verschieben. Zusätzlich solle die EU-Kommission einen Koordinator einsetzen, damit es in Europa nicht zu einem Fleckenteppich komme, der über die heutigen drei Zeitzonen in der EU hinausgehe. Dies hätte negative Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarktes. Definitiv entschieden wird im Dezember.