Der Polizei zufolge kam es zu der Explosion in einem Geschäft in einer Fussgängerzone im Zentrum der südostfranzösischen Metropole. Nach Angaben des Innenministeriums sind die Opfer der Detonation nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Fahndung läuft

Nach Angaben aus Polizeikreisen enthielt die Paketbombe "Schrauben oder Bolzen". Sie sei vor einer Bäckerei an einer Strassenecke in einer belebten Fussgängerzone deponiert worden. Der Unglücksort im historischen Zentrum der Grossstadt wurde abgesperrt.

Die Polizei fahndet nach einem 30 bis 35 Jahre alten Mann. Nach Medienberichten soll der Verdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein.

"Wir sind eher erleichtert, weil es offensichtlich keine Schwerverletzten gab, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es ein Sprengsatz war", sagte der Bürgermeister des zweiten Arrondissements von Lyon, Denis Broliquier. Der Verdächtige sei von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Sicherheitsmassnahmen verstärkt

Der Pariser Anti-Terror-Staatsanwalt Rémy Heitz kündigte an, nach Lyon zu fahren. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner wies die Präfekten im Land an, die Sicherheitsmassnahme an Orten zu verstärken, an denen sich viele Menschen aufhalten. Das seien etwa Sport- oder Kulturveranstaltungen.

Lyon liegt im Südosten Frankreichs. Es ist die Hauptstadt des Département Rhône und der Region Auvergne-Rhône-Alpes und mit mehr als 515'000 Einwohnern die drittgrösste Stadt Frankreichs nach Paris und Marseille.