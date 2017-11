Von einem solchen Scoop träumen Journalisten: Eine Person bietet brisante Informationen an, die einen prominenten Politiker zu Fall bringen können. Im konkreten Fall geht es um Roy Moore. Der ultrakonservative Republikaner kandidiert im Bundesstaat Alabama für einen Sitz im US-Senat.

In den letzten Wochen jedoch geriet Moore unter Beschuss. Mehrere Frauen beschuldigen den Ex-Richter, sie sexuell belästigt zu haben. Sein jüngstes Opfer soll erst 14 Jahre alt gewesen sein. Die entsprechende Story hatte die Zeitung «Washington Post» am 9. November publik gemacht.

Am folgenden Tag wurde eine der Autorinnen per Mail von einer weiteren Frau kontaktiert, die ihr noch brisantere Infos in Aussicht stellte. Bei einem Treffen in einem Shoppingcenter bei Washington erklärte die Frau, die sich Jaime Phillips nannte, Moore habe sie 1992 als 15-Jährige geschwängert und zu einer Abtreibung überredet.