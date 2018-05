«Ein schwieriger Tag geht zu Ende» – mit diesen Worten verabschiedete sich Europapark-Geschäftsführer Thomas Mack gestern Nacht von seinen Twitter-Followern. Nach dem Brand am Samstagabend, der den der Skandinavien-Themenbereich des Freizeitparks in Rust schwer beschädigt hatte, hatte der Europapark am Sonntag wie gewohnt die Türen geöffnet.