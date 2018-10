Der spanische Wetterdienst gab unterdessen die zweithöchste Unwetterwarnung für die Nachbarinseln Ibiza und Formentera und einen Teil von Katalonien aus, darunter auch Barcelona. Aus dem Aussendepartement (EDA) in Bern hiess es, es lägen keine Informationen zu Schweizer Opfern vor.

Unwetter mit Überschwemmungen gab es in Spanien aber auch in Katalonien im Nordosten sowie in der Provinz Málaga im Süden des Landes.