Die Ermittlungen drehen sich um die Frage, wie der bei der Geiselnahme im Hyper Cacher erschossene Täter an seine Waffen gekommen war. Die Festnahmen hätten bereits am Montag begonnen, hiess es. Weitere Personen seien am Dienstag und am Mittwochmorgen festgenommen worden.

Zwei Tage nach dem Anschlag zweier Islamisten auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" hatte der Mann in dem Geschäft vier Menschen getötet und Geiseln genommen. Am Tag zuvor hatte er bereits eine Polizistin getötet. Bei der Terrorserie wurden insgesamt 17 Menschen ermordet.