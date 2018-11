Bei Protesten gegen hohe Spritpreise in Frankreich ist eine Frau ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin sei angesichts einer Strassenblockade in Panik geraten und habe eine Demonstrantin überfahren, sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am Samstag bei einer live im Fernsehen übertragen Videoschaltung mit dem zuständigen Präfekten.

Der Unfall ereignete sich demnach in Pont-de-Beauvoisin, nördlich von Grenoble. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Zu einem Zwischenfall, der glimpflicher ausging, kam es im südfranzösischen Grasse. Ein Autofahrer durchbrach eine Strassensperre und fuhr einen Polizisten um. Dieser wurde leicht verletzt, der Fahrer festgenommen. Ein Video, das die Zeitung Nice-Matin auf Twitter veröffentlichte, zeigt die Szene: