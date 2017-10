Das machte die US-Administration nervös. Schliesslich herrschte Kalter Krieg, und wenn die Russen da die Finger drin hatten … Präsident Johnson folgte der Empfehlung seines Justizministers und stellte die Warren-Kommission zusammen. Unter dem Vorsitz des ehrenwerten Richters Earl Warren sollten hochgestellte Persönlichkeiten das Attentat untersuchen.

Das war nötig, denn der Fall schlug hohe Wellen. Zwei Tage nach der Ermordung Kennedys wurde der vermeintliche Attentäter Oswald vom Nachtklubbesitzer Jack Ruby im Keller des Polizeigebäudes in Dallas erschossen. Er habe der Präsidentengattin das Leid eines Prozesses ersparen wollen, sagte Ruby. Dass bald auskam, dass er tief im Mafia-Sumpf steckte, liess Zweifel an seiner Empathie aufkommen.

Die Warren-Kommission lieferte bald. 26 Bände voller Beweismaterial und Zeugenaussagen und auch das gewünschte Resultat: der verrückte, desillusionierte und frustrierte Oswald wars, und zwar allein.

Der Warren-Report verfehlte trotz der Wucht seines Umfangs seine Wirkung. Zweifel wurden laut. Kritiker deckten auf, dass die Bände nicht nur etwas hastig und manchmal schludrig zusammengebastelt worden waren, sondern dass die Tendenz, Oswald zum Alleintäter zu machen, offensichtlich war. Die Rekonstruktion der sieben Sekunden von Dallas und ihre Vor- und Nachgeschichte machten nötig, dem Material hin und wieder etwas Gewalt anzutun. Der Umstand, dass der schlechte und untrainierte Schütze Oswald in dieser kurzen Zeit mit der klapprigen Flinte aus dem Zweiten Weltkrieg drei Schüsse abgeben konnte und auch noch traf, war nicht leicht zu erklären. Die ballistischen, forensischen und pathologischen Beweise liessen manche Lücke offen. Zeugen wollten auch gesehen und gehört haben, dass Kennedy auch von vorne, vom sogenannten Grashügel, beschossen worden war. Und um die Verwundungen von Kennedy und Connally alle zu erklären, musste das Beweisstück CE 399, eine fast intakte Gewehrkugel, die nachweislich aus Oswalds Gewehr stammte, zur «Wunderkugel» (magic bullet) gemacht werden. Sie stammte zwar aus dem Parkland Hospital, wo Kennedy und Connally operiert worden waren, aber wie sie mit dem Attentat zusammenhing, blieb ungeklärt.

FBI, CIA – oder die Mafia?

Je länger man in Oswalds Leben herumstocherte, desto mehr Widersprüche und Absurditäten traten zutage. War er jetzt Kommunist oder FBI-Spitzel? Castro-Freund oder -Feind? Oder hatte er gar Verbindungen zur CIA? Zweimal nahmen parlamentarische Ausschüsse das Material unter die Lupe. Eine Kommission kam zum Schluss, dass es wahrscheinlich doch mehr als einen Schützen gegeben haben müsse. Und das Church Committee deckte auf, dass die CIA seit den 1950er-Jahren versucht hatte, ausländische Politiker zu ermorden. Um sich Fidel Castros zu entledigen, hatte man gar die Hilfe der Mafia in Anspruch genommen. Hatte Castro ein Komplott auf seine Person auf Kennedy «umgelenkt»?

Wenn jetzt auch der Rest der JFK-Akten (die es noch gibt) freigegeben wird, erhofft man sich Aufschlüsse vor allem in zwei Fragen: Was war wirklich los mit Oswald? Oder war es die Mafia? Oswald war in alles Mögliche verstrickt und kaum ein Einzeltäter, was auch immer er getan oder nicht getan hatte. Wie waren seine Verbindungen zur CIA? Viele Verschwörungstheorien – manche nennen sie «alternative Erklärungen» – gehen von einer Mitwirkung der CIA oder anderer Behörden aus. Watergate hat das Vertrauen in die Mächtigen nicht gestärkt. War Dallas 1963 eine – womöglich falsch gelaufene - CIA-Operation? Oder hatten sich Mafia-Bosse am Präsidenten gerächt, weil sie von seinem Bruder, Justizminister Robert Kennedy, unbarmherzig verfolgt wurden? Oder hatten gar beide zusammengespannt? Die restlichen Akten wurden gestern freigegeben. Jetzt geht es an deren Auswertung. Eine «smoking gun» wird man wohl nicht finden. Aber vielleicht ein paar Spuren von allzu eifrigen Spurenlegern.