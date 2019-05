Kailash Satyarthi kommt gerade von einer Reise nach Bahrain, wo er auf Einladung des Königs über Kinderrechte sprach. Solche Einladungen erhält der 64-Jährige öfter, seit er für seinen Kampf gegen die Kinderarbeit in Indien mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Satyarthi war bei Clinton und Obama im Weissen Haus, er war beim Papst, beim Dalai Lama und sprach vor der UNO-Generalversammlung. Am wohlsten aber – das sieht man ihm an – ist es ihm hier auf dem Vorplatz seines Hauses im Zentrum Bal Ashram, wo er mit rund 70 befreiten Kindersklaven lebt.

Sie glauben fest daran, dass der Kinderarbeit weltweit noch zu Ihren Lebzeiten ein Ende bereitet wird. Was ist das grösste Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel?

Kailash Satyarthi: Die Einstellung der Mächtigen in Ländern wie Indien. Die setzen völlig falsche Prioritäten. Es geht ihnen einzig um das Wirtschaftswachstum, nicht um eine gesunde, faire Gesellschaft. Der Kampf gegen Kinderarbeit passt da nicht hinein. 40 Prozent der indischen Bevölkerung sind unter 18. Aber weni- ger als 4 Prozent unseres Budgets wird in die Bildung, Gesundheit und den Schutz von Minderjährigen investiert. Immerhin hat sich die Gesetzeslage aber stark verbessert. Kinderarbeit ist in Indien für Kinder unter 14 verboten. Nur wird dieses Gesetz kaum umgesetzt. Erschwerend hinzu kommt natürlich die Korruption im Polizeiapparat.

Die UNO will, dass bis im Jahr 2025 kein Kind auf der Welt mehr zur Arbeit gezwungen wird. Ist das realistisch?

1999 gab es weltweit 260 Millionen Kinderarbeiter, heute sind es noch 152 Millionen. Trotzdem: Wer glaubt, Sklaverei sei Geschichte, der täuscht sich. Was mich aber positiv stimmt, ist das veränderte Bewusstsein für das Problem, das ich bei meinen Landsleuten feststelle. Bildung hat auch für viele arme Familien inzwischen einen hohen Stellenwert. Sie wissen, dass sie ihre Kinder besser in die Schule statt in die Fabrik schicken sollten, wenn sie sich für die Familie eine bessere Zukunft erhoffen.

Was treibt Sie an, diesen Kampf zu führen?

An meinem ersten Schultag sah ich einen Jungen vor dem Schulhaus. Er war in meinem Alter und arbeitete neben der Strasse. Meine Lehrer sagten mir: Das ist ein Junge aus einer armen Familie. Das ist sein Schicksal. Das wollte ich nicht akzeptieren. Ich fragte mich: Wie kann es sein, dass manche Menschen zum Arbeiten geboren worden sein sollen, während andere zur Schule gehen dürfen? Ich wollte schon als Kind, dass sich das ändert.